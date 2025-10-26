なにわ男子の長尾謙杜さん、朝4時起きでサッカー観戦「その日の仕事のテンションが変わります」

なにわ男子の長尾謙杜さんが24日、フジテレビ系『ぽかぽか』に出演し、サッカーへの愛を語った。

番組では、一緒に出演した女優の山田杏奈さんが長尾さんのサッカー好きの一面を暴露。「長尾君、いつも朝イチ早くてもすごい元気で。たまに（元気がなくて）『あれ、きょうどうしたんだろう』って思う日は、『何をしていたの』って聞くと『サッカーを朝早く起きて見ていた』って」とエピソードを明かした。

スタジオが驚きの声に包まれる中、長尾さんはサッカー好きを告白。

「サッカーが大好きで、海外のサッカーなので。僕が観るのはスペインリーグなんですけど、朝4時なんですよ。日本時間だから。4時に起きて、6時くらいまで起きて、そのまま仕事に行ったりします」

自身のInstagramでも度々サッカー観戦の写真を投稿している長尾さん。昨年9月には日本代表の試合をスタジアムで観戦したと報告。「サッカーを軸に生きています」とスタジオを沸かせた。

「ワールドカップのシーズンとかは、ちょっとくまができちゃって…。しんどめのスケジュールを組んで頑張っています」

また、「勝つか負けるかで、その日の仕事のテンションが変わります」と明かし、「よろしくはないんですけど、勝った方がテンションが上がります」と共演者の笑いを誘った。