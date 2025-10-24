大相撲・九州場所を前に放駒部屋の力士が大分県日田市の幼稚園を訪れ、園児と交流しました。 【写真を見る】大相撲・放駒部屋の力士と幼稚園児が押し相撲に挑戦大分 日田市の三芳幼稚園に訪れたのは放駒部屋の力士4人で、2歳から5歳までの園児およそ140人が四股ふみを体験しました。 このあと、押し相撲に挑戦。子どもは自分たちよりもはるかに大きな力士に元気いっぱいぶつかっていきました。 園児は大きな声で歌をうたって