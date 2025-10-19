ソフトバンクは「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第５戦（１９日、みずほペイペイ）で日本ハムに１―７で敗れて３連敗を喫した。第４戦で塁審と衝突し、病院へ搬送された中村晃外野手（３５）は欠場し、ベンチ裏から試合を見守った。中村は１８日の第４戦で塁審と正面衝突した際に後頭部を強打。福岡市内の病院で「後頭部打撲」の診断を受けた。この日はベンチ裏から試合を観戦し、試合終