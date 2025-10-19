【その他の画像・動画等を元記事で観る】この度、安野希世乃 5thシングル「アルゴリズム」のMV＆アニメ盤ジャケ写が解禁となった。2025年10月より放送開始のTVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』の第2クールオープニング主題歌となる最新楽曲は、作曲に4人組ロックバンドYOURNESSのメンバー・古閑翔平を迎え、未だかつてないほど激しくロックで元気が出る楽曲。公開されたMVでは、昼と夜を舞台に「足掻きながらも力強く進む女性」と