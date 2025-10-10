マテハンシステムの総合メーカーであるオークラ輸送機株式会社は、アルフレッサ ヘルスケア株式会社の九州物流センター（熊本県御船町）に、3次元ロボットピッキングシステム「Skypod（スカイポッド）」を納入したと発表した。Skypodは、前後・左右・上下方向に3次元走行する26台の搬送ロボットと、保管能力に優れる高密度なラックで構成されている。商品は専用コンテナに2アイテムずつ投入され、ラックに保管されるが、格納はすべ