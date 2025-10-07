ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京・調布市の中央自動車道で、トラックなどによる玉突き事故発生 1… 時事ニュース 交通事故 東京都 高速道路 日テレNEWS NNN 東京・調布市の中央自動車道で、トラックなどによる玉突き事故発生 1人重体 2025年10月7日 9時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7日、中央道調布IC付近でトラックと複数の車両による玉突き事故が起きた これまでに7人がケガをしており、うち1人が意識不明の重体となっている 中央道の上り線は、調布ICから高井戸ICの間で通行止めとなっている 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太容疑者、逮捕時の「滞在場所」拡散で “意図せぬ憶測” 広がりファン憔悴 2025年10月6日 19時15分 【高市自民】ＴＶ大荒れ 辻元氏が玉木代表をガン詰め「高市総理」多数野党で阻止する！ 反高市「公明、立憲、国民でやらへんか！」 女性初でも麻生氏の神輿は許さない→司会が強制終了 2025年10月6日 18時2分 あなたのスマホは大丈夫？ LINEが11月に使えなくなる可能性 2025年10月6日 17時5分 草間リチャードの顔面に“不自然なフランス国旗”「やりすぎじゃない？」蒸し返された《Snow Manモス事件》 2025年10月6日 16時35分 三田寛子、夫・中村芝翫と思い出の店を訪問して“夫婦ジョーク”投稿もSNS絶句「全然笑えない」 2025年10月6日 21時0分