Photo: mio 2023年8月30日の記事を編集して再掲載しています。いつかはやらねばとずっと思っているテレビ裏の配線のごちゃごちゃ……。テレビ台の下に余った線や電源タップを置いているせいで、とにかく床にホコリが溜まるんです。 大変見苦しいですが……こんな感じでごちゃごちゃしてしまっているのをどう