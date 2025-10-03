事故はきょう午前0時過ぎ、名張市の国道で起きました。 【写真を見る】高校生2人含む5人が死亡 事故の車は後部座席あたりで“くの字”に変形… 定員4人に6人が乗車し横転 三重・名張市の国道 （中道陸平記者）「軽乗用車は急カーブを越えたあと、電柱に衝突し道路に横転したとみられています」 事故を起こした軽乗用車には、名張市に住む10代から20代の男女6人が乗っていて、このうち女子高校生を含む女性3人と男性2人が