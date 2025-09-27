とある時間になると、立てなくなってしまうというワンコ。可愛すぎその理由と、ぬいぐるみのようなお姿を捉えた光景は記事執筆時点で84万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：なぜか毎日『同じ時間に立てなくなってしまう犬』→あまりに尊い『可愛すぎる理由』】 毎日、同じ時間に『立てなくなってしまう』犬 Xアカウント『@ni918co』に投稿されたのは、「にこ」ちゃんのお姿。に