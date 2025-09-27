とある時間になると、立てなくなってしまうというワンコ。可愛すぎその理由と、ぬいぐるみのようなお姿を捉えた光景は記事執筆時点で84万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：なぜか毎日『同じ時間に立てなくなってしまう犬』→あまりに尊い『可愛すぎる理由』】

毎日、同じ時間に『立てなくなってしまう』犬

Xアカウント『@ni918co』に投稿されたのは、「にこ」ちゃんのお姿。にこちゃんは、毎日『ある時間』になると、立てなくなってしまうのだとか。その『ある時間』とは、就寝前。

飼い主さんに『もう寝るよ』と声を掛けられた瞬間から、突如として自力では立てなくなってしまうというのです。

無防備にお腹を放り出して甘えん坊モードで飼い主さんを見つめていたというにこちゃん。その姿はまるでぬいぐるみのようであまりにも愛くるしいものだったそう。

飼い主さんが寝室へ行こうと誘いながら、身体を持ち上げようとしてみると…。

一度は床に足をつくことができたものの…すぐにコテンッと倒れてしまったのだそう。

寝室には抱っこで連れて行ってもらいたいにこちゃん、何度起こされてもどうしても立てなくなってしまうそのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

ひつじとくまコンビの日常

2018年9月18日生まれのにこちゃんは、まるでひつじのぬいぐるみのような外見の持ち主。とっても甘えん坊で耳だけをパタパタと自由自在に動かすという特技をもつ女の子。

2022年6月17日生まれの「うた」ちゃんという妹の存在もあり、いつも構ってほしくてちょっかいを掛けてはイライラされてしまうなんてことも。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす個性あふれるにこちゃん、うたちゃんのお姿は日々多くの人々に癒やしと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ni918co」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。