兵庫県議会の自民党会派に所属する松井重樹県議（７１）（たつの市・揖保郡選挙区）は２３日、政務活動費を不適切に使用したとして、２２日付で議員辞職願を議長に提出したことを明らかにした。県職員と面会したと虚偽の申請をしてホテルの宿泊費などに政活費を充てており、約１８０万円を返還するという。松井氏は２０２０〜２４年度に約１００回、県職員との面会があるとして、前泊のためのホテル代や交通費に政活費を使用。