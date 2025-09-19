「WEGO」は、6人組ボーイグループ“TWS”を、「WEGO 2025 AUTUMN＆WINTER」のビジュアルモデルに起用。オリジナルアイテムとスペシャルオリジナルアイテムの展開も決定し、9月19日（金）から、公式オンラインストアや一部店舗で順次発売する。【写真】ライブで身に付けたい！Tシャツなどオリジナルアイテム一覧■ファン必見の企画今回登場するのは、本企画のためだけに制作されたTWSのオリジナルロゴが魅力の、推し活にぴっ