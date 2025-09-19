Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤È»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤è¤ê¡¢Saucy Dog¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ö´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡×¤Ë¤Î¤»¤ÆÁ÷¤ë¡Ö¼çÂê²Î¥á¥¤¥óÍ½¹ð-´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æver.¡¾¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛSaucy Dog¤Î¼çÂê²Î¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¼çÂê²Î¥á¥¤¥óÍ½¹ð-´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æver.¡¾ËÜºî¤Ï¡¢¼ÐÀþÆ²Í­µª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æâµ¤¤ÊÃË