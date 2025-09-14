女優の武田久美子がインスタグラムでプールサイドで片手にドリンクを持つ姿やデッキチェアに座っている様子、貝殻をモチーフにしたネイルなどの写真を公開した。【写真】「アラ還とは思えない…」武田久美子の“貝殻”白ビキニ姿武田久美子、伝説の“貝殻ビキニ”投稿された写真のなかでもひときわ目を引くのが、白の貝殻プリントがデザインされたビキニ姿だ。武田は《久しぶりに水着になりました 選んだビキニは白の貝殻プリ