セレッソ大阪でポルトガル語通訳を務め、“ガンジーさん”の愛称でも知られる白沢敬典（しらさわ・たかのり）通訳。Jリーグで20年以上にわたってポルトガル語通訳として活躍し、担当した選手・スタッフは150人以上にも上ります。セレッソ大阪には2002年に加入。その後一度はクラブを離れましたが、2023年に古巣への復帰を果たしました。クラブの歴史を知る“ガンジーさん”に、通訳という仕事への想い、そしてセレッソでの忘れられ