柏レイソルは20日、徳島ヴォルティスからGK永井堅梧が完全移籍加入することを発表した。背番号は「29」に決定している。永井は1994年11月6日生まれの現在30歳。2013年に松本山雅FCでプロキャリアをスタートさせると、その後はカターレ富山、徳島、ギラヴァンツ北九州、清水エスパルス、横浜FCでプレー。今シーズン開幕前に徳島復帰を果たしたが、定位置確保には至らず、ここまで天皇杯で2試合、JリーグYBCルヴァンカップで1試