2025年8月14日、韓国・聯合ニュースは「韓国の若者はドイツ、日本、フランス、スウェーデンの同世代に比べ、子を持つ際に考慮すべき要素が多く、出産に伴う経済的な負担や機会の損失に対する懸念も大きい」と伝えた。韓国保健社会研究院は先ごろ、韓国を含むこれら5カ国に居住する20〜49歳の成人（各国2500人）を対象に行った結婚、出産と育児、人口政策などに関する意識調査の結果を公表した。韓国以外の4カ国はいずれも合計特殊