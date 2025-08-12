「17LIVE」の人気ライバーが登場■ソフトバンク 3ー1 日本ハム（11日・みずほPayPayドーム）ライブ配信アプリ「17LIVE」の人気ライバーsaraさんが、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハム戦の始球式に登場。試合前の球場を盛り上げ、SNSでも「めちゃめちゃ可愛いやんけ」「始球式の女性の人可愛い」と声があがった。ポニーテールを白いリボンで結び、黒のソフトバンクのユニホームに、グレーのショートパンツ姿で