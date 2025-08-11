一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、現地から最新状況を解説するフィリピンレポート。フィリピン国内の銀行貸出は4か月ぶりの高い伸びを記録し、経済の底堅さを示しています。しかしその裏で、外国人投資家の資金流出は止まらず、年初からの流出額はすでに2024年通年を上回る事態に。国内経済の活況と、それに逆行する海外からの評価。この「矛盾」した市場の背景には何