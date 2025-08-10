広陵の堀校長が会見で辞退に至った背景を説明第107回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）は10日、堀正和校長が兵庫県西宮市内で会見。今大会の出場を辞退すると発表した。選手には9日夜に部長が連絡。この日の午前中のうちに、ナインは甲子園を後にし広島に向けて出発しているという。悪天候のため4試合の順延が決まったこの日、広陵の堀校長が会見。「SNSなどで大きな反響があり、まだ調査結果が出ていない案件