エイスースが最新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」シリーズを日本で3月26日11時に発表！ASUS JAPAN（以下、エイスース）は17日、同社が展開するゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」の公式Twitterアカウント（ @ASUSROGJP ）において最新ゲーミングスマートフォン（スマホ）「ROG Phone 9」シリーズ（ASUSTeK Computer製）の日本向け製品を2025年3月26日（水）に発表すると予告しています。なお、ROG Phone 9シリーズ