森保一監督が率いる日本代表は現地11月15日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選第５戦でインドネシア代表と敵地で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF３橋岡大樹（ルートン／イングランド）４板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）16町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）MF/FW５守田英正（スポルティング／ポルトガル）６遠藤航（リバプール／イング