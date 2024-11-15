森保ジャパン、インドネシア戦のスタメン発表！ ７万人超え“完全アウェー”の一戦に鎌田、三笘、橋岡らが先発
森保一監督が率いる日本代表は現地11月15日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選第５戦でインドネシア代表と敵地で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３橋岡大樹（ルートン／イングランド）
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
16町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
MF/FW
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７三笘 薫（ブライトン／イングランド）
８南野拓実（モナコ／フランス）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
15鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
19小川航基（NEC／オランダ）
【画像】インドネシア＆中国と対戦！W杯アジア最終予選で敵地での連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
控えメンバー）
GK
12大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23谷 晃生（FC町田ゼルビア）
DF
２菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
22瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
MF/FW
９古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
11前田大然（セルティック／スコットランド）
13中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
17田中 碧（リーズ／イングランド）
18大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
21旗手怜央（セルティック／スコットランド）
森保ジャパンはここまでの４試合で３勝１分の無敗。勝点10でグループCの首位に立つ。相手のインドネシアは３分１敗の勝点３で最下位。７万人超が押し寄せる“完全アウェー”が予想されるが、格下相手にきっちりと３ポイントを掴みたい。試合は日本時間で15日の21時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
GK
１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３橋岡大樹（ルートン／イングランド）
４板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
16町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
MF/FW
５守田英正（スポルティング／ポルトガル）
６遠藤 航（リバプール／イングランド）
７三笘 薫（ブライトン／イングランド）
８南野拓実（モナコ／フランス）
10堂安 律（フライブルク／ドイツ）
15鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
19小川航基（NEC／オランダ）
【画像】インドネシア＆中国と対戦！W杯アジア最終予選で敵地での連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
控えメンバー）
GK
12大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23谷 晃生（FC町田ゼルビア）
２菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
22瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
MF/FW
９古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
11前田大然（セルティック／スコットランド）
13中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
17田中 碧（リーズ／イングランド）
18大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
20久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
21旗手怜央（セルティック／スコットランド）
森保ジャパンはここまでの４試合で３勝１分の無敗。勝点10でグループCの首位に立つ。相手のインドネシアは３分１敗の勝点３で最下位。７万人超が押し寄せる“完全アウェー”が予想されるが、格下相手にきっちりと３ポイントを掴みたい。試合は日本時間で15日の21時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部