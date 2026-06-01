IHIインフラスクエアが利根川河口堰外ゲート設備改修工事を共同企業体で受注

株式会社IHI

IHIの100%子会社である株式会社IHIインフラスクエア（代表取締役社長：井上 学）、豊国工業株式会社（代表取締役社長：金谷 将明）および佐藤鉄工株式会社（代表取締役社長：坂本 良文）による共同企業体は、独立行政法人水資源機構から「利根川河口堰大規模地震対策 利根川河口堰外ゲート設備改修工事」を受注しました。

利根川河口堰及び黒部川水門は、千葉県香取郡東庄町に昭和46年(1971年)に設置され、これまで首都圏への安定的な用水供給および洪水・塩害対策の役割を担ってきました。本工事では、大規模地震時においても施設機能を維持し、安定した水供給と地域の安全確保を図ることを目的に、複数のゲート設備の更新・撤去・据付を段階的に実施します。施工期間は2026年4月から2036年7月までの１０年を超える長期プロジェクトであり、施設を運用しながら更新工事を進めてまいります。

IHIインフラスクエアは共同企業体の構成員として、これまで培ってきた水門・ダム分野の技術力と施工実績を活かし、安全かつ確実な工事の遂行を通じて社会インフラの強靭化に貢献してまいります。

利根川河口堰外ゲート