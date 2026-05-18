🔹 ORICO、最大8TB拡張・10Gbps転送の10-in-1 M.2 SSDドッキングステーションを発表

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深圳市奥睿科电子商务有限公司


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⚡ ハイスピードデータ転送


対応SSD規格：2230 / 2242 / 2260 / 2280


最大ストレージ拡張：8TB


転送速度：最大10Gbps


対応プロトコル：NVMe / NGFF


USB-C/USB-Aデータポートを介して、ファイル・動画・写真を効率的に転送。時間節約と利便性を向上させます。


※1TB以上のSSDを使用する場合、安定した接続を確保するため外部電源の接続が必要です。




🔌 10-in-1 M.2ドッキングステーション


本体素材はアルミニウム合金＋ABS樹脂。シンプルで洗練されたデザインにより、高い質感と優れた携帯性を両立しています。


ポート構成：


HDMIポート ×1


5Gbps USB-Aポート ×2


10Gbps USB-Aポート ×1


10Gbps USB-Cポート ×1


SD/TFカードスロット


ギガビットイーサネットポート ×1


M.2 SSDスロット ×1


100W対応PDポート