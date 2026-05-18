🔹 ORICO、最大8TB拡張・10Gbps転送の10-in-1 M.2 SSDドッキングステーションを発表
深圳市奥睿科电子商务有限公司
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⚡ ハイスピードデータ転送
対応SSD規格：2230 / 2242 / 2260 / 2280
最大ストレージ拡張：8TB
転送速度：最大10Gbps
対応プロトコル：NVMe / NGFF
USB-C/USB-Aデータポートを介して、ファイル・動画・写真を効率的に転送。時間節約と利便性を向上させます。
※1TB以上のSSDを使用する場合、安定した接続を確保するため外部電源の接続が必要です。
🔌 10-in-1 M.2ドッキングステーション
本体素材はアルミニウム合金＋ABS樹脂。シンプルで洗練されたデザインにより、高い質感と優れた携帯性を両立しています。
ポート構成：
HDMIポート ×1
5Gbps USB-Aポート ×2
10Gbps USB-Aポート ×1
10Gbps USB-Cポート ×1
SD/TFカードスロット
ギガビットイーサネットポート ×1
M.2 SSDスロット ×1
100W対応PDポート