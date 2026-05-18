高熱伝導シート「HEATEX(R) TS500シリーズ」を販売開始

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、このたび高熱伝導シート「HEATEX(R) TS500シリーズ」の販売を2026年5月から開始しましたので、お知らせいたします。

1. 販売の背景・狙い

EVなどへの車載機器、通信機器、AIデータセンター関連機器などの分野においては、近年、電子部品の高性能化・高密度実装に伴い、「低荷重で確実に放熱できる材料」へのニーズが急速に高まっています。TS500シリーズは、こうしたニーズに対応するために開発された絶縁タイプの高熱伝導シートです。

2. 新製品の特長

１. 業界トップクラスの熱伝導率と実装のしやすさを両立

TS500シリーズは、当社従来品比で1.5倍以上の高い熱伝導率を有する非常に柔軟なシートです。

発熱部品や冷却機にしっかりと密着し、材料本来の熱伝導性を最大限に発揮します。

２. 独自技術による垂直熱伝導構造

優れた熱伝導率は、熱伝導性フィラー（窒化ホウ素：電気絶縁性）を垂直に配向させることによって

実現しています。

３. 熱設計の自由度向上

TS500シリーズは、約20％の圧縮で期待される熱伝導性を安定して発揮します。そのため、高圧縮を

嫌う精密機器や積層構造における熱設計を容易に行うことができます。

＜HEATEX(R)シリーズの特性＞

高熱伝導シート「HEATEX TS500シリーズ」

以上