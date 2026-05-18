世界で注目トレンドの“塩コーヒー”が早くも焼き菓子に！シーキューブから夏限定『焼きティラミス sio』新発売

株式会社シュゼット・ホールディングス

株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：蟻田剛毅）が展開する、3つの『C』である「COFFEE」「CACAO」「CHEESE」の素材にこだわる洋菓子ブランド「シーキューブ」は、の香りと塩のアクセントが引き立つ新商品「焼きティラミスsio」を、夏季限定で2026年4月25日（土）より発売しております。

世界で話題の“塩コーヒー”を表現した夏限定の「焼きティラミス」

焼きティラミス sio

夏のはじまりは、「焼きティラミスに、塩ひとつまみ」。夏限定の「焼きティラミス」は、コーヒーの香りと塩のアクセントが引き立つ、爽やかな味わいが特長です。

今アジアを中心に話題になっている、“コーヒーに塩を添える”嗜み。その驚きと調和を、シーキューブならではの香ばしい焼きティラミスに閉じ込めました。

使用しているコーヒーは、フルーティな香りとほどよい酸味が魅力の100％エチオピアモカ豆（※1）。夏でも軽やかに楽しめる味わいに仕上げました。さらに、ミネラル由来のうまみを含んだ天然ロックソルトをほんのひとつまみ加えることで、甘さとコーヒーの風味が際立ち、後味はすっきり。天面を白っぽく仕上げることで、夏らしく爽やかさを演出しております。

これからの暑い季節には、冷やして食べるのもおすすめ。アイスコーヒーとも相性抜群な、夏だけの焼きティラミスです。

（※1）コーヒーシロップ中エチオピア産モカコーヒー1％使用

パッケージデザインは塩や夏を連想させる水色と、エチオピア国旗の赤・緑・黄色で展開し、ブランドの持つ世界観であるカジュアルで明るいイメージを演出します。三角形や菱形の形状には、塩の結晶や岩塩の山の意図を潜ませた、カラフルで元気な印象に。

3個入6個入り12個入MIX

【商品名】焼きティラミス sio

【ラインアップ（内容）】3個入／6個入／12個入MIX（焼きティラミス6個、焼きティラミス＜sio＞6個）

【価格（税込）】648円／1,296円／2,376円

【販売店舗】全国のシーキューブ店頭、シュゼット公式オンラインショップ

【販売期間】2026年4月25日（土）～8月31日（月） ※無くなり次第終了

【シュゼット公式オンラインショップ】

https://www.suzette-shop.jp/shop/c/ccys/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=260425pr(https://www.suzette-shop.jp/shop/c/ccys/?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=260425pr)

シーキューブの定番スイーツ「焼きティラミス」 国内外から支持され、三冠受賞！

焼きティラミス

シーキューブ創業当時から親しまれてきたティラミスの味わいを、焼き菓子として表現した「焼きティラミス」。世界一のシェフ（※2）が作ったシーキューブだけの特製レシピです。

しっとりとした生地にコーヒーの風味がじゅわっと広がり、チーズのコクとほろ苦さが調和する、ブランドを代表するロングセラー商品です。

生のティラミスと同じ北海道浜中町製造の国産マスカルポーネを贅沢に使用し、焼きあがった瞬間にコーヒーソースを専用の機械でじっくり染み込ませるなど、素材や製法にこだわり抜いたこの味わいは、多くのお客様に長年ご支持いただいております。

■モンドセレクション

世界的に権威のある品質評価機関「モンドセレクション」において、2017年度より10年連続で金賞を受賞。このたび、10年連続受賞を達成した企業にのみ授与される「クリスタル・プレステージ・トロフィー（2026年度）」を獲得しました。

■ITI（国際味覚審査機構）

世界屈指の審査員団が「味」を評価するベルギーのITI（International Taste Institute）において、9年連続で一つ星を受賞。

■楽天市場ランキング

多くのお客様から支持され、楽天ランキング第1位を獲得。

三冠受賞

おかげさまで「焼きティラミス」は、世界的な品質評価に加え、日本の食のプロフェッショナルからも認められたことで、3つの評価を獲得しました。国内外から支持されるシーキューブの代表作を、そして期間限定のお味とともに、ぜひ一度ご賞味ください。

（※2）クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023で優勝

昨年登場の新商品「トリプルティラミス」が、新たにジャパン・フード・セレクション グランプリ賞を受賞

グランプリ受賞のトリプルティラミス

自慢の焼きティラミスと、季節限定焼きティラミス＜ショコラ＞＜マロンラテ＞の、合計3種を詰め合わせたアソート「トリプルティラミス」は、2026年4月に「ジャパン・フード・セレクション グランプリ」を受賞いたしました。

■ジャパン・フード・セレクション

日本の食の専門家で構成される評価制度「ジャパン・フード・セレクション」において、素材へのこだわりやバランスのとれた味わい、品質の安定性が高く評価され、グランプリを受賞。

ジャパン・フード・セレクション

歳暮期の限定商品として昨年登場した「トリプルティラミス」は、今年の中元期に季節限定焼きティラミスの詰め合わせとして再登場します。

春夏らしい、ジューシーないちごソースを後入れで注入した＜いちご＞と、瀬戸内・瀬戸田産レモンを使用した爽やかな＜瀬戸田リモーネ＞を詰め合わせました。定番の焼きティラミスに季節限定フレーバーを加えた、ひと箱で3つの味わいが楽しめるアソートです。

トリプルティラミス

【商品名】トリプルティラミス

【内容】焼きティラミス5個、焼きティラミス＜いちご＞5個、焼きティラミス＜瀬戸田リモーネ＞5個

【価格（税込）】3,240円

【販売店舗】全国のシーキューブ店頭、シュゼット公式オンラインショップ

【販売期間】2026年8月31日（月）まで ※無くなり次第終了

【シーキューブ公式オンラインショップ】

https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5116?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=260425pr(https://www.suzette-shop.jp/shop/g/g5116?utm_source=pr&utm_medium=refferal&utm_campaign=260425pr)

■シーキューブについて

1987年に本格派のレストランCafeとしてオープンした「シーキューブ」は、日本人なら誰もが好きな3つの『C』、「COFFEE」「CACAO」「CHEESE」の素材を存分に活かしたフードやデザートで家族や友達との楽しみやつながりを演出してきました。3つの『C』の素材が全て使われたこだわりのティラミスは、創業当初から30年以上作り続けており、今では全国の百貨店を中心に提供しています。（国内45店舗）

【公式 HP】https://ccc-c3.jp/