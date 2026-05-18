アクセンチュアとアバナード、マイクロソフトと協働し、製造業のダウンタイム削減を支援する 「エージェント型工場」を開発

アクセンチュア株式会社

【ドイツ・ハノーバー発】アクセンチュア（NYSE：ACN）とアバナード(https://www.avanade.com/ja-jp)は、マイクロソフトと協働し、人、機械、AIエージェント、データのシームレスな連携を通じて工場運営を再構築するエージェント型の工場インテリジェンス・システムを共同開発します。2026年後半の本格提供開始に先立ち、Kruger(https://www.kruger.com/)およびNissha Metallizing Solutions(https://www.nisshametallizing.com/en)が早期導入企業として参画し、エージェント型工場の有効性の検証に協力しています。アクセンチュアとアバナードはマイクロソフトとともに、本エージェント型工場をハノーバー・メッセ2026で紹介しました。

エージェント型工場は、従来の製造分析やダッシュボード、監視ツールの枠を超えて稼働します。生産ラインや機械が想定した稼働率を下回る場合、AIエージェントが現場オペレーターによる初期確認や診断、トラブルシューティングを即座に支援します。さらに、運用状況、機械の過去の挙動、生産データを横断的に分析し、想定される原因と推奨対応策を提示します。追加の対応が必要な場合には、保全チケットの発行や予備部品の発注準備まで支援します。

アクセンチュア サプライチェーン＆エンジニアリング グローバル統括 トレイシー・カントリーマン（Tracy Countryman）のコメント

製造業の企業は、安全性と生産性の両立を目指し、AIを活用して工場の現場業務を抜本的に見直しています。求められているのは、単なるデータの可視化ではなく、重要な局面で作業者を的確に支援する仕組みです。エージェント型工場は、生産管理者、機械オペレーター、電気技師、整備士、品質管理担当者が最終的な判断の主導権を保持したまま、より迅速かつ確実に課題を解決できる環境を実現します。

アクセンチュアとアバナードがマイクロソフトとの協働により、ハノーバー・メッセ2026でエージェント型工場を発表。人、機械、そしてデータが一体となり機能します。

エージェント型工場のイメージについては、こちらの動画(https://play.vidyard.com/xVFALBNsgQ4rJek7fY3fPi)をご覧ください。

アバナード サプライチェーン＆エンジニアリング グローバル統括 マイケル・シュロイス（Michael Schloys）氏のコメント

製造業においてエージェント型AIを真に価値のあるものにするためには、日々工場の運営を担う人々にどれだけ寄り添えるかにあります。エージェント型工場は、マイクロソフトの技術的専門性と、現場に根差した業界および製造に関する知見を組み合わせることで、お客様とそのチームが工場現場において、概念実証から測定可能な成果へと迅速に移行できるよう支援します。

エージェント型工場は、アクセンチュアとアバナードが提供するFactory Agents and Analyticsを基盤としたインテリジェンス・システムです。Microsoft Azure、Microsoft Fabric、Microsoft Foundry、Microsoft Copilot などのマイクロソフト技術を活用し、サブスクリプションモデルで提供されます。これにより、お客様は小規模な導入から始め、価値が実証されるに従って利用範囲を拡大することが可能です。

本エージェント型工場は、製造実行システム、状態監視、制御・アラートシステム、機械およびセンサーのテレメトリ、ヒストリアンなどから得られる構造化データに加え、故障モード影響解析（FMEA）文書、オペレーターおよび機械のマニュアル、保全記録などの非構造データを統合します。Fabricを統合データ基盤として活用し、Foundryによってこれらの情報源を横断的に推論することで、AIエージェントが会話型インターフェースを通じて、作業員の役割や状況に応じた最適な案内を現場で直接提供します。

現在、本エージェント型工場は主要な製造業の企業において先行導入が進められており、各社は自社環境における性能や事業への影響を継続的に検証しています。これらの知見をもとに、より多くのお客様への導入拡大を見据えて、さらなる改善に向けた準備を進めています。先行導入企業には、北米でティッシュや再生紙製品、再生可能エネルギーを手がける紙・板紙分野の主要企業である Kruger や、包装・ラベリング用途のメタライズドペーパーにおける世界的メーカーである Nissha Metallizing Solutions（NMS）などが含まれます。

Kruger 最高執行責任者（COO）エリック・アシュビー（Eric Ashby）氏のコメント

想定外の稼働停止は、事業運営全体における安全性、生産性、そしてパフォーマンスに影響を与えます。たとえ10～15％の平均修理時間（MTTR）削減であっても、それを生産ラインや拠点全体に展開すれば、短期間で数百万ドル規模のコスト削減につながり、財務および運用に多大な価値をもたらします。このエージェント型工場により、現場の担当者が問題により迅速に対応できるようになるだけではなく、運用に関する知識を蓄積して工場運営の継続的な改善を実現できます。

Nissha Metallizing Solutions グローバル・オペレーション・マネジャー エドアルド・パルモ（Edoardo Palmo）氏のコメント

NMSでは、処方的分析とAIを、組織全体で大きな価値を引き出すための戦略上の必須要件と位置づけています。アクセンチュアとアバナードのエージェント型工場により、根本原因の分析を高度化し、スクラップや想定外の稼働停止を大幅に削減することが可能になります。これにより、変化の激しい市場環境において競争優位性を高めることができます。

マイクロソフト Manufacturing and Mobility Industry担当 corporate vice president ダヤン・ロドリゲス（Dayan Rodriguez）氏のコメント

エージェント型AIは、Kruger様 や Nissha Metallizing Solutions様のような製造企業が、データを具体的な成果へと結びつけるための次のステップです。マイクロソフトのAI、アクセンチュアとアバナードが有する製造分野の専門性、そして先行導入企業の検証を結集することで、現場の担当者がより高度に業務を遂行し、より良い意思決定を行えるよう支援する、工場向けエージェントとアナリティクスを実現しています。

この新たなエージェント型工場は、アクセンチュア、アバナード、マイクロソフトが掲げる、工場運営の再構築という広範な目標を体現するものです。三社は、自律型エージェントと人が協働することで、安全性や生産性の向上、意思決定の高度化、そして拠点を横断したより一貫性のあるパフォーマンスの実現に向けた支援を目指しています。

アクセンチュアについて

アクセンチュアは、世界有数のソリューションとサービスを提供する企業として、世界をリードする企業や組織の変革を支援しています。企業や組織の中核にデジタル技術を実装し、AIの力を最大限に活用して、比類なきスピードで全社規模の価値を創出しています。アクセンチュアは、約786,000人の人材、独自のアセットやプラットフォーム、そして強固なエコシステムとの連携を通じて、最も選ばれる変革のパートナーとしてお客様を支援しています。さらに、世界で最もお客様の価値創出に注力し、AIを活用するとともに、働きがいのある企業であり続けることを最優先に掲げています。アクセンチュアは、ストラテジー、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、ソング、インダストリーXの領域をまたぐ体制と、深い業界知見を組み合わせたビジネスユニット「リインベンション（再創造）サービス」を通じて、お客様に革新的なソリューションとサービスを提供します。

「テクノロジーと人間の創意工夫で、まだ見ぬ未来を実現する」というパーパスのもと、すべてのステークホルダーへ360度の価値を創造することを自らの成功の指標としています。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en(https://www.accenture.com/us-en)を、

アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp-ja(https://www.accenture.com/jp-ja) をご覧ください。

アバナードについて

アバナードは、マイクロソフト テクノロジーを活用した分野において世界をリードするエキスパートであり、7,000社を超える組織が、安全なモダナイゼーションの推進や、AIの迅速なスケールを実現できるよう支援しています。

アバナードは、マイクロソフトとアクセンチュアによって設立され、マイクロソフトの「クライアント ゼロ」として事業を展開しています。深い専門知識と実績あるデリバリーを強みに、複雑性の解消、イノベーションの加速、そして測定可能な成果の創出を実現しています。

アクセンチュアとの連携により、アバナードはAI、クラウド、データ、サイバーセキュリティ、ERPにおける専門性とグローバル規模を融合し、人を中心に据えたソリューションを設計しています。世界60,000人のマイクロソフト専門家、165,000件の認定資格、そして最大規模のMicrosoft MVPコミュニティを擁し、25年以上にわたり、人とテクノロジーの可能性を最大限に引き出すことで、お客様、従業員、そしてコミュニティに持続的なインパクトをもたらしてきました。

Do What Matters. 詳細はhttps://www.avanade.com/ja-jp (https://www.avanade.com/ja-jp)をご覧いただき、LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF7G4dueqVNfgAAAZ4gsekYCdktcCdn5NG0TNiagMdyipArtwv0B-8K4uY3YS1hfu0DEGfbDrVfTVEzLvG7_9jvA9x4MTZ5VkE9cj6Tl2g7vX-IMicjhsM6gJQ2WBxXFdg2vZg=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Favanade%2Fmycompany%2Fverification%2F)をフォローください。

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