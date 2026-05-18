一般社団法人企業防衛リスク管理会 1分でできる「無料 与信管理レベル診断」をリリース

日本信用情報サービス株式会社

一般社団法人企業防衛リスク管理会（以下、CDRMC、神奈川県横浜市中区山下町2番地、代表理事：小塚直志）は、企業の与信管理体制を短時間で診断できる「無料 与信管理レベル診断」をリリースいたしました。



本サービスは、企業の与信管理担当者・経営者・管理部門責任者向けに、現在の与信管理体制に潜む“見えないリスク”を可視化し、改善すべきポイントを整理することを目的としています。

診断は全10問、所要時間は約1分。

無料で利用でき、専門知識がなくても簡単に実施可能です。

与信管理は「契約時の確認だけ」では不十分な時代へ

診断はこちら :https://jcis.co.jp/corporate-research/credit-management-test/

近年、企業を取り巻く経営環境は急速に変化しています。

原材料価格の高騰、人件費上昇、資金繰り悪化、倒産件数の増加などを背景に、「これまで問題がなかった取引先」が突然経営危機に陥るケースも少なくありません。

しかし実際には、

- 契約時に一度確認して終わっている- 定期モニタリングができていない- 与信判断が担当者依存になっている- 情報収集の基準が曖昧- 取引先異変の早期察知ができない

といった課題を抱える企業も多く存在しています。

与信管理の不備は、売掛金回収不能や連鎖的な資金悪化など、企業経営に大きなインパクトを与える可能性があります。

そこでCDRMCでは、自社の与信管理体制を簡単にセルフチェックできる「与信管理レベル診断」を開発いたしました。

わずか1分・10問で与信管理体制を診断

本診断では、与信管理における重要ポイントを10項目に整理。

質問に回答するだけで、現在の管理体制を多角的に分析できます。

診断では主に以下の観点をチェックします。

- 与信基準の整備状況- 定期モニタリング体制- 取引先情報の収集方法- 異変察知の仕組み- 社内共有・運用ルール リスク判断の明確化

回答後は、スコア形式でリスクレベルを可視化。

さらに、「どこに改善余地があるのか」「何から優先的に取り組むべきか」をわかりやすく表示します。

“抜け漏れ”を可視化し、改善の優先順位まで提示

多くの企業では、「何となく不安はあるが、どこに問題があるかわからない」という状態になりがちです。

本診断では、単なる点数評価ではなく、

- 現在の与信管理体制の弱点- リスクが集中している領域- 早急に見直すべき項目

を整理し、改善の優先順位まで確認できます。

特に、

- 管理部門の属人化を防ぎたい企業- 与信管理ルールを見直したい企業- 取引先リスクを早期察知したい企業- 管理体制を強化したい中小企業

にとって、現状把握の第一歩として活用いただけます。

サービス概要

サービス名：無料 与信管理レベル診断

提供開始日：提供中

利用料金：無料

所要時間：約1分

設問数：全10問

URL：https://jcis.co.jp/corporate-research/credit-management-test/

日本信用情報サービスグループ会社 会社概要

一般社団法人 企業防衛リスク管理会

代表理事：小塚直志

設立：2023年5月

事業：企業危機管理体制の構築を支援する会員制プラットフォームを運営しています。反社チェック・与信管理・バックグラウンドチェック等の調査サービス、独自データベースを活用した企業情報照会、専門家によるコンサルティング、オンラインセミナー・研修をサブスクリプション形式で提供。個人向けには、探偵業届出事業者として、浮気・不倫調査を中心としたLINE24時間無料相談窓口を運営し、弁護士等の専門家と連携した総合支援を行っています。会員交流の場も定期的に設け、継続的なリスク管理ニーズに応えています。

URL：https://jcis.co.jp/corporate-research/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本信用情報サービス株式会社

代表取締役社長：小塚直志

設立：2018年3月

事業：反社チェックやAML・KYC対策を支援する高度なリスク情報データベースを、あらゆる業界・企業に向けて展開。シンガポールのARI社との提携により、国内外500万件以上のリスク情報を網羅。【検索件数780万件突破】低コストで企業リスク管理を実現したい企業様に最適なサービスを提供します。

URL：https://www.jcis.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本公益通報サービス株式会社

代表取締役社長：小塚直志

設立：2023年3月

事業：企業の内部不正やハラスメントに対する外部相談窓口の設置、専門家による調査・対応支援、セミナー・研修の実施など、包括的なリスク管理ソリューションを提供。【専門家による対応可能】業界最安値で信頼性と実績を基にクライアントの職場環境改善とリスク軽減を支援します。

URL：https://jwbs.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

日本データ分析センター株式会社

代表取締役：小塚直志

設立：2025年9月

事業：日本全国の新聞記事を独自の運用体制により収集・精査・構造化し、企業リスク管理の実務で活用できる調査データベースを構築・提供しています。長年培ったデータ入力リソースと運用ノウハウを活用し、専門スタッフによる外部企業向けBPOサービスを提供。データの入力処理・文書構造化・データベース構築等を手掛けています。

URL：https://jdac.co.jp/

本社：神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F