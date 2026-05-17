父の日は母の日より″奮発″する月──平均ギフト単価＼10,426で年間最高額、楽天市場117,033人データを分析

株式会社サンク

株式会社サンク（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役：香藤 紘一）が運営するオンラインショップ「ごちそう本舗」は、楽天市場における延べ117,033人の購買行動データ（2025年1月～2026年2月、アクセス・閲覧・購入データを含む）を独自に分析し、2026年の父の日ギフトトレンドを発表いたします。

分析の結果、以下の3つのトレンドが明らかになりました。

・父の日（6月）の平均ギフト単価\10,426は年間12ヶ月中で最高額。母の日（5月）の\8,041を29.7%上回る。

リピーター客単価が\15,480に達し、新規購入者（\8,607）の1.8倍。「前回喜ばれたからまた贈る」体験が高単価購入を後押し 父の日月の売上は前年同月比+47.4%と急成長。「お父さんにおうちディナーを贈る」市場が拡大中。

父の日の平均ギフト単価\10,426は年間最高額

延べ117,033人の購買行動データを月別に分析したところ、父の日需要が高まる6月の平均ギフト単価は\10,426で、年間12ヶ月中の最高額となりました。母の日需要の5月（\8,041）を29.7%上回り、年間平均ギフト単価\8,887と比較しても17.3%高い結果です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/12_1_40be046f814ebd48be6883d0fcaf611e.jpg?v=202605170451 ]

「お父さんにはちょっと良いものを」という心理が購買データに如実に表れています。母の日ギフトでは\5,000～8,000の「ちょっと贅沢」帯が売上の55.5%を占めるのに対し、父の日ギフトでは\8,001以上の商品がより多く選ばれる傾向にあります。

「前回喜ばれたからまた贈る」効果が数字に表れる

6月の購入者を新規・リピート別に分析したところ、リピーター平均ギフト単価は\15,480に達し、新規購入者の平均ギフト単価\8,607の1.8倍でした。この差は他の月と比較しても突出しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/12_2_51d43cf0c13335faafe9bc3aefcbaf56.jpg?v=202605170451 ]

この1.8倍という数字が意味するのは、「前回のギフトでお父さんが喜んでくれたので、今度はもっと良いものを贈りたい」というリピーターの心理です。実際に6月のリピート購入者数は前年同月比で2倍以上に増加しており、一度の購入体験が翌年の高単価リピートにつながるサイクルが生まれています。

父の日売上は前年同月比+47.4% 「おうちディナー×お父さん」市場が急成長

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/12_3_cd9f06b029f10980fb395b8706a674e6.jpg?v=202605170451 ]

特筆すべきはリピート売上の+215.5%という伸長です。新規購入者数の増加が+5.6%にとどまる一方で、リピーターの売上が3倍以上に膨らんでいます。これは、2024年の父の日に当店のギフトを贈った顧客が、翌2025年にさらに高単価の商品を選んでリピート購入していることを示しています。

「お父さんにグルメギフトを贈る」という消費行動が一過性ではなく、年々定着・拡大している傾向がデータから読み取れます。

売れ筋ランキング TOP5

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/177162/table/12_4_d89605468ae319e6e1b2dbab12b767dc.jpg?v=202605170451 ]

父の日には、ランキングTOP3のテルミドール単品に加え、4位の「二人のディナーセット」（\8,520）や5位の「10食セット」（\16,200）といった高単価商品の注文比率が高まります。「お父さんとお母さんで楽しむ二人の特別ディナー」や「家族みんなで囲むパーティーテーブル」など、父の日ならではの食卓シーンが購買データに反映されています。

購入者の75%は新規顧客「父の日ギフト」

2025年6月の購入者構成を分析したところ、新規購入者が75%を占めました。母の日（5月）の新規率77%と同水準であり、父の日もまた「普段はグルメECを利用しない層」がギフト目的で初めて購入するきっかけになっていることがわかります。

2026年2月時点の顧客分析レポート（楽天市場R-Karte）によると、当店の購入者プロファイルには以下の特徴が見られます。

- 性別構成： 男性約49%、女性約51%（ほぼ均等）- 年代： 30代（21%）、40代（19%）がコア購買層- 楽天会員ランク： プラチナ・ダイヤモンド会員が購入者の80%超

父の日ギフトの場合、「娘がお父さんに贈る」「息子夫婦から贈る」パターンが想定され、30～40代の子ども世代がEC上で選ぶ購買活動が主流となっています。

代表者コメント

「父の日のご注文では、お客様から『去年父に贈ったら、家族で食卓を囲む時間が久しぶりにできた』『今年はもっとグレードの高いセットを贈りたい』というお声を多数いただきます。当店のテルミドールやディナーセットは温めるだけでお召し上がりいただけるため、お料理の負担なく"特別なディナーの時間"を楽しんでいただけます。

今年の父の日は6月21日（日）です。お父さんへの感謝の気持ちを"おうちディナー体験"として届けていただければ幸いです。」

父の日ギフト おすすめ商品

【大満足のサイズ感】大きい イセエビ テルミドール 2食セット

ごちそう本舗の結婚記念日ギフトとして特に支持を集めているのが、この一皿です。背を開いた伊勢海老の上にベシャメルソースをたっぷりとのせ、こんがりと焼き上げたフランス料理の定番メニュー。プロの厨房で焼成までを終えてから急速冷凍しているため、ご自宅では温めるだけで一流ホテルさながらの仕上がりが再現できます。

夫婦二人で囲むのにちょうどよい2食セットという構成、テーブルに並べた瞬間に歓声が上がる華やかな見た目、そして "特別な日なのに準備の負担がない" という気軽さ。この三つが揃っていることが、銀婚式・金婚式の "おうちレストラン" 需要にぴったりとはまり、リピート購入の多い看板商品となっています。

▶︎【大満足のサイズ感】大きい イセエビ テルミドール 2食セット(https://gochisou-hompo.com/products/iseebi-2)

【シェフ監修・コース仕立て】二人のディナーセット

メイン一皿だけではなく、二人で本格的なコース料理を楽しみたいという声に応えるのが、この「二人のディナーセット」です。世界料理オリンピック銀メダリストである常田誠シェフが監修した三品が、ひと箱に収められています。

セット内容は、オマール海老(ロブスター)のテルミドール2食、茸のデミグラスソースハンバーグ2食、フレッシュコーンのポタージュ2食。海の主役と陸の主役、そして濃厚なポタージュという王道のラインナップを、湯煎と短時間の焼成だけで仕上げられるよう設計されています。献立を考える手間がなく、温める手順に従うだけで本格コースが食卓に並ぶ気軽さ。

それでいて、ひと品ずつがプロの厨房で仕込まれた一流ホテル水準の味わい。"迷わず、失敗なく、二人でフルコースを囲める" という安心感が、外食を控えて自宅で記念日を祝う夫婦から支持されています。

▶︎【シェフ監修/一流ホテルの味】二人のディナーセット オマール海老(https://gochisou-hompo.com/products/dinnerset-hutari)

調査概要

・調査期間：2025年1月～2026年2月

・調査機関（調査主体）：株式会社サンク（運営：グルメEC「ごちそう本舗」）

・調査対象：楽天市場店舗「ごちそう本舗」の購入者

・有効サンプル数：延べ117,033人の購買行動データ

・調査方法：楽天市場店舗の購買データ（注文情報・購入者属性・リピート区分）を

月別・購入者区分別に集計し、平均購入額・購入者数・売上推移を分析。

顧客プロファイルは楽天市場R-Karteのデータを併用。

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗」です。ごちそう本舗の商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/company)】

■会社概要

商号 ： 株式会社サンク(https://thank.co.jp/)

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp