【W杯出場48カ国対応】データ可視化付きサッカーフォーメーション作成サイト「フォメラボ」正式ローンチ！

せんデータ株式会社

せんデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 啓多）は、サッカーのフォーメーション作成・共有サービス「フォメラボ」（https://fomelabo.com）を正式ローンチしたことをお知らせいたします。

フォメラボとは

フォメラボは、「データからチームのストロングポイントを可視化する」をテーマに作られたフォーメーション作成・共有サービスです。選手の身長・利き足・年齢・ゴール数・アシスト数といったスタッツをフォーメーション上に重ね合わせることで、チームの特徴や強みが直感的に伝わります。Jリーグ全カテゴリおよび欧州主要リーグ、2026 FIFA W杯出場全48カ国に対応し、10リーグ・254チーム・約11,000名の選手データを収録しています。

主な特長

１．選手カード付きフォーメーション表示

選手カードには身長・年齢・ゴール数・アシスト数（今季リーグ戦）を表示。スタメンの平均身長や年齢分布、利き足比率などもひと目で把握でき、データに基づいたスカッド分析が可能です。

オランダ代表vs日本代表 予想フォーメーション画面

オランダ代表 身長・年齢分布 日本代表 身長・年齢分布

２.W杯出場48カ国、世界10リーグ・約11,000名の選手データを収録

J1・J2・J3の全60クラブに加え、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アン、エールディヴィジ、MLSの選手データを収録。試合日にはスタメン情報を自動取得・反映します。

３．フォーメーションは各ユーザーで自由に変更可能

登録選手だけでなく、他チームの選手との入れ替えも自由に行えます。自分だけのオリジナルフォーメーションが作成できます。

４．アカウント不要のURL共有

作成したフォーメーションはURLに圧縮エンコードされるため、アカウント登録なしでSNSやブログに共有できます。画像としてのダウンロードにも対応しています。

5．戦術描画ツール

対面モードでは、ピッチ上に矢印・フリーハンド・テキストを描き込める機能を搭載。背景も芝とホワイトボード形式での選択が可能。動画配信、スポーツ番組での戦術解説にご利用いただけます。

６．カスタムチーム作成

既存クラブや代表チームだけでなく、選手名自由入力によるオリジナルチームを作成可能。人数は5-11人も自由に設定でき、フットサルやソサイチでのメンバー共有にもご利用いただけます。

7．試合コラム

注目試合のフォーメーションコラム記事を随時公開。実際の試合データに基づいた戦術分析を、フォーメーション図とともにお届けします。

広告なしの方針

フォメラボはW杯期間中、広告を一切掲載せず完全無料で提供いたします。フォーメーション作成や戦術分析に集中できる環境を、すべてのサッカーファンにお届けします。

開発の背景

サッカーの戦術議論はSNS上で日常的に行われていますが、フォーメーションを視覚的に表現・共有する手段は限られていました。既存のツールではフォーメーション図に選手名を並べるだけのものが多く、チームとしての強みや特徴までは伝わりません。フォメラボは選手データをフォーメーション上で可視化することで、「なぜこのスタメンなのか」「このチームの強みはどこか」を語れるサービスを目指しました。2026年W杯の開幕を控え、各国チームのキャッチアップが活発に行われている今、せんデータから正式ローンチいたします。

姉妹サイト

スポーツデータ活用の取り組みとして、Jリーグの観客動員データを可視化する「観客動員数ラボ」も運営しています。

https://attendance-labo.com

世界のサッカーチーム 観客動員数ランキング

サービス概要

会社概要

- サービス名： フォメラボ- URL：https://fomelabo.com- 利用料金：無料- 対応デバイス：PC・スマートフォン[表: https://prtimes.jp/data/corp/183327/table/3_1_d11092c8a62fd07e9291e0d2cf252667.jpg?v=202605170251 ]

お問い合わせ先

せんデータではサッカーに関わらず、データの可視化やWEBサービス構築にご興味のある企業様と協業を考えています。お気軽に以下までご連絡ください。

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