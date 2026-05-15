【千葉県内特別支援学校3校へ寄贈】株式会社BUB「ちばぎんSDGs私募債」を通じて地域の教育支援とSDGsを推進

体験型宿泊施設「BUB RESORT」を運営する株式会社BUB（所在地：東京都品川区、代表取締役：一戸 悠人、以下「当社」）は、株式会社千葉銀行（本店：千葉県千葉市、取締役頭取：米本 努、以下「千葉銀行」）が提供する「ちばぎんSDGs私募債」の仕組みを活用し、千葉県内の特別支援学校3校へ運動器具および実験器具を寄贈いたしました。

当社は千葉県長生村の「BUB RESORT Chosei Village」を起点に事業を展開してきた背景から、地域の子どもたちが安全かつ充実した学校生活を送れるよう、教育環境の向上を支援することを目的に本寄贈を実施しました。

■ 寄付の概要

■ 寄贈の背景

株式会社BUB[表: https://prtimes.jp/data/corp/43533/table/181_1_e29dfc9b3f24d6a83ab51c4ef576ed54.jpg?v=202605160151 ]

当社は、「きっかけが未来をつくる」というビジョンのもと、宿泊体験を通じてゲストの人生の選択肢が増えるような場を提供しております。その事業基盤は、1拠点目「BUB RESORT Chosei Village」のある千葉県長生村をはじめとした地域に支えられており、地域への還元を重要なテーマとして位置付けてまいりました。

この度、千葉銀行が提供する「ちばぎんSDGs私募債」の仕組みを活用し、特別支援学校に通う子どもたちがより豊かな環境で学び、多様な経験を積むための「きっかけ」となることを願い、学校様とも相談の上で、物品寄贈を決定いたしました。

■ 「ちばぎんSDGs私募債」について

（写真：大網白里特別支援学校。寄付物品で遊んでいる様子）

企業の資金調達とSDGsの達成に向けた取組みを支援することを目的に、千葉銀行が私募債の発行企業から受け取る引受手数料の一部により、発行企業の指定先へ金銭寄付または物品寄贈を行うものです。

詳細：https://www.chibabank.co.jp/hojin/finance/finance35/

■ 寄贈先・千葉県立大網白里特別支援学校の児童生徒より感謝の声

寄贈後、同校の児童生徒の皆様より心温まる感謝の手紙をいただきました。 「新しいバドミントンの羽根を使って試合をしたら、とてもよく飛んだので嬉しかった」「みんなと仲良く試合ができて楽しかった」 といった、実際に「生徒たちが新しい道具を使って喜んでいる」といった声をいただきました。

■ 今までの地域連携の実績

2022年3月以降、千葉県長生村立八積小学校の児童を対象に、自社施設「BUB RESORT Chosei Village」への無料招待を複数回実施するなど。コロナ禍で学校行事が制限されるなか、丸太切りやサバイバルゲームといった自然体験プログラムを提供しました。

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000043533.html）

2025年2月、台東区在住の親子120名を対象に、体験型施設「BUB ACTIVITY CENTER Asakusa」への無料招待イベントを開催。忍者体験や和食作りなどの日本文化を、バイリンガル講師と共に英語で体験するプログラムを通じて、実践的な英語学習の機会を提供しました。

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000043533.html）

■ 株式会社BUB 代表取締役 一戸悠人からのコメント

弊社は千葉県長生村の「BUB RESORT Chosei Village」を起点に事業を展開してまいりました。地域に支えられてきた弊社だからこそ、次の世代の子どもたちに向けて何を残せるかを常に考えています。今回の寄贈が、特別支援学校に通う子どもたちにとって、新しい体験や挑戦の「きっかけ」となれば大変嬉しく思います。これからも「きっかけが未来をつくる」というビジョンのもと、地域とともに歩む事業体制を構築してまいります。

■ 今後の展望

当社は、地域の魅力を最大化する「体験型リゾート」の開発を推進しています。現在は地域事業者とのアクティビティ開発といった協働企画を通じて、来場者がその土地を深く知る機会を提供しているほか、今後はアクティビティを活かした校外学習の受け入れなど、実体験に基づく教育機会の創出にも注力してまいります。観光振興の枠を超えた地域貢献により、利用者や地域の子どもたちへ、人生の「きっかけ」を届け続けることを目指します。

【株式会社BUBについて】

代表取締役：一戸 悠人

設立： 2018年10月

事業内容： 体験型リゾート「BUB RESORT」の運営

会社ウェブサイト：https://www.bub-inc.com/

株式会社BUBは、「きっかけが未来をつくる」ビジョンのもと、2018年10月の創業以来、革新的な体験型宿泊施設の展開で成長を続けています。

2019年4月に1拠点目「BUB RESORT Chosei Village」を開業し、2023年4月には2拠点目「BUB RESORT Yatsugatake」をオープン。「親が楽できるオールインクルーシブ宿」として、SNSやテレビで大きな反響を呼び、2025年1月にはベストベンチャー100に選出されました。さらに、2025年4月には3拠点目となる「BUB RESORT Tsukuba」をオープンさせ、さらなる成長を目指しています。

◆BUB RESORTとは

「季節・行事・伝統文化・周辺地域」を活かしたアクティビティを宿泊客全員に提供する、オールインクルーシブの宿泊施設です。アクティビティの開催は、同時間帯に2種類以上・1日に20個以上・年間で200種類以上行っており、事前予約や定員はございません。

大自然の泊まれるテーマパーク」をコンセプトに、宿泊・食事・アクティビティを一体化したオールインクルーシブ型の体験リゾートです。年間300種類以上のアクティビティを提供し、Google Map口コミ9,956件・平均評価4.8点を獲得しています（2026年5月時点、自社調べ）。

BUB RESORTでは、自然・文化・人との出会いを通じて、子どもから大人までが“自分らしさ”や主体性を育める体験づくりを目指しています。「世界を体験で埋め尽くす」というミッションのもと、日常では得られない多様な挑戦や発見を提供しています。

1.【BUB RESORT Chosei Village】 https://bub-resort.com/

2.【BUB RESORT Yatsugatake】 https://yatsugatake.bub-resort.com/

3.【BUB RESORT Tsukuba】https://tsukuba.bub-resort.com/