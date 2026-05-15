AR×家具で創る「次世代のプレイスタイル」。XREAL主催イベントで、CAGUUUのプロダクトが“没入体験を完成させる相棒”として熱視線

CAGUUU株式会社

家具ブランド「CAGUUU（カグー）」を展開するCAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、AR（拡張現実）グラスブランド「XREAL」が主催する没入型ゲーミングイベント「XREAL Gaming Challenge」（2026年5月9日開催／渋谷PARCO 10F「PBOX STND」）に、オフィシャルファニチャーパートナーとして参加したことをお知らせします。

本イベントでは、XREAL製ARグラスを通じた最大500インチ級の大画面ゲーム体験に合わせ、CAGUUUのオフィスチェアやソファ、クラフト紙家具シリーズを設置。ARグラスによって自由な姿勢でゲームを楽しめる体験を、家具の快適性・デザイン性の面からサポートしました。

また当日は、コスプレイヤー・ゲームストリーマーとして活躍する伊織もえさんをはじめ、人気クリエイターも来場。ARグラスによる没入型ゲーム体験を楽しむ様子が見られ、会場全体が大きな盛り上がりを見せました。

■イベントレポート

本イベントは、XREALの最新ARグラス「XREAL One Pro」「XREAL 1S」を装着し、Steam Deck・Nintendo Switch・ゲーミングノートPCと接続した本格ゲーム体験を無料で楽しめる参加型イベントです。ARグラスを装着することで、従来のモニター前に座るスタイルとは異なり、自由な姿勢で大画面ゲームを楽しめる点が最大の特徴です。

CAGUUUは、この新しい体験に合わせ、会場内を3つのエリアでサポートしました。 「対戦エリア」には、首・背中・腰を徹底サポートするエルゴノミクス設計のオフィスチェアを設置し、最高の集中環境を構築。「くつろぎエリア」には、リビングのようにリラックスして遊べるソファを配置しました。さらに「観客席」には、デザイン性の高いクラフト紙シリーズを展開し、長時間でも快適に観戦・滞在できる空間を提供しました。

こうした家具の面からのアプローチにより、ゲーム体験だけでなく、来場者同士の会話や写真撮影が生まれる空間としても好評を博しました。

■当日使用した商品

チェアを倒してそのままARゲームができる、次世代ゲーミング環境の主役。

１.AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

ARグラスによる大画面ゲームが「どこでも・どんな姿勢でも」楽しめる一方、リクライニング姿勢では、頭や首をしっかり支えられる家具の重要性が高まります。

本イベントでは、AXISUチェアを最大130°リクライニングした状態でのARゲーム体験コーナーを設置。4Dヘッドレストが首・頭を支えることで、グラスをかけたままでも安定した姿勢でプレイできる点が来場者の注目を集めました。

来場者の声

- 「首までしっかり支えられるので、リクライニングしても安心感があった」- 「ARグラスをつけたままでも姿勢が安定して、ゲームに集中しやすかった」- 「長時間座っても疲れにくそう。仕事にもゲームにも使えそう」

エルゴノミクス設計により、腰・背中・首を自然な姿勢でサポート。通気性の良いメッシュ生地、静音PUキャスター、5Dアームレストを備え、リモートワークからゲーミングまで幅広いシーンで活躍します。

・商品URL：https://caguuu.com/products/mj002505002

・通常価格（税込）：\85,690～

1～3月期 CAGUUUベストセラー第1位。ソファとしてくつろぎながら、ARグラスによる大画面ゲーム体験をサポート。

２.レトロモダンソファベッド

CAGUUUのベストセラーナンバーワンモデルを、当日はスタンダードなソファ状態で展示。XREAL One ProをSteam DeckやNintendo Switchに接続し、ソファでくつろぎながらARグラスで大画面ゲームをプレイできる空間を演出しました。

ゆったりと座れる奥行きと、空間のアクセントになるレトロモダンなデザインにより、ゲーム体験だけでなく、リビングで過ごす時間そのものを快適にする家具として来場者の注目を集めました。

来場者の声

- 「オレンジ色がめちゃくちゃおしゃれ！部屋に置いたら映えそう」- 「座ったときの反発感がちょうどよく、長く座っていても疲れにくそう」- 「ベッド状態に広げてみたら軽くてびっくり。一人でも全然楽にできた」

背もたれの配置を変えるだけで、ソファ・カウチ・ベッドと自在に変形。20色以上から選べる高品質コーデュロイ生地、全サイズ送料無料・5年保証付きです。

・商品URL：https://caguuu.com/products/tz002410008

・通常価格（税込）：\76,590～

Instagramで大バズり！「可愛すぎる」と女性来場者に大人気。

３.ふんわりボア生地クッションソファ

もちもちのブークレ生地と、独特の猫耳シルエットが目を引くクッションソファ。会場に設置するや否や、特に女性来場者が「可愛すぎる！」「座り心地も最高」と次々に引き寄せられ、フォトスポットとしても終日にぎわいました。ARグラスを装着してソファに沈み込む体験は「デザインの可愛さ」と「ゲームの没入感」が重なり、会場で特に印象に残るコーナーとして好評を得ました。

来場者の声

- 「見た目が可愛くて、思わず写真を撮りたくなった」- 「座り心地も可愛さも最高。部屋に置きたい」- 「座ると包まれる感じがあって、リラックスしながらゲームできた」

北欧風デザインとブークレ生地・EPPビーズ・ウレタンの黄金比で、長時間使用しても形崩れしにくい仕様。ベージュ・グレー・ブルーの3色展開。

・商品URL：https://caguuu.com/products/lrsf250930002 ;

・通常価格（税込）：\25,890～

紙でできた家具がつくる、軽やかで驚きのある空間。「これ、紙なんですか！？」と来場者が二度見。

４.Kraft Paper クラフト紙家具シリーズ

会場では、クラフト紙を使用したCAGUUUの「Kraft Paper クラフト紙家具シリーズ」を展示。スツールをはじめ、サイドテーブルなど、紙という素材から生まれた家具が並ぶことで、まるで“紙でできた小さな世界”のような印象的な空間を演出しました。

木製や布製に見えるナチュラルな風合いにより、来場者の多くが実際に触れたり座ったりしてから素材に気づく場面も。「紙なのに全然へたらない」「素材が面白い」といった声が集まり、会話のきっかけにもなりました。また、使わないときはコンパクトに折りたためる実用性も兼備しており、レイアウトを頻繁に変えるイベント会場において、空間演出と機能性の両面でイベントを支えました。

来場者の声

- 「え、これ紙なんですか！？全然わからなかった」- 「軽いのにしっかりしていて、実際に座れるのが面白いと思いました」- 「サイドテーブルまで紙でできていて、シリーズで置くと世界観があって可愛いです」

ハニカム構造により、軽量でありながらしっかりとした安定感を実現。リサイクル可能なクラフト紙を使用し、環境にも配慮したエコ設計です。

・クラフト紙家具シリーズ：https://caguuu.com/pages/craft-paper-series

■イベント概要

・イベント名：XREAL Gaming Challenge

・開催日時：2026年5月9日（土）12:00～19:00

・会場：渋谷PARCO 10F PBOX STND（東京都渋谷区宇田川町15-1）

・参加費：無料

■CAGUUUについて

CAGUUUは、「欲しい家具に、迷わず出会える」体験を提供するインテリアブランドです。私たちは、家具のあり方を構造から再設計することで、限られた人のものだった「上質な家具」を、誰もが手に取れる身近な選択肢へと進化させました。「高級家具の民主化」を掲げ、優れたデザイン、品質、納得の価格。その黄金バランスを叶える新しい家具の選択肢を追求しています。家具を単なる「消費」ではなく住環境の質を高め続ける「資産」として定義し、選ぶときの納得も、その先の暮らしの安心も。迷いのない「出会い」を支え、長く使い続けられる唯一無二の価値を提供し続けます。

- CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu- 製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications

■会社概要

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

【CAGUUU 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@caguuu_official

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