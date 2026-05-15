近畿大学附属広島中学校東広島校（広島県東広島市）は、令和8年（2026年）5月22日（金）、中学3年生125人を対象に平和学習を実施します。 当日は、広島平和記念公園と広島平和記念資料館を訪問し、フィールドワークや見学を通して、広島の歴史や当時の人々の生活について学びます。また、後日実施する総合学習の授業では、学習内容を振り返るグループワークを行い、戦争や平和について主体的に考える機会を設けます。 【本件のポイント】 ●中学3年生125人が広島平和記念公園と広島平和記念資料館を訪れ、平和について考える ●NPO法人Peace Culture Villageが主催する平和教育プログラム「ピースパークツアー」に参加し、広島の歴史や当時の人々の生活について理解を深める ●後日実施するグループワークで、知識の習得に留まらない主体的な学びの機会を設ける 【本件の内容】 近畿大学附属広島中学校東広島校では、総合学習の授業の一環として、3年生を対象に平和学習を行っています。令和2年度（2020年度）からは、広島を拠点に活動するNPO法人Peace Culture Village（広島県広島市、以下 PCV）が主催する平和教育プログラム「ピースパークツアー※」に参加する形態で実施しています。 当日は、4クラスを2グループに分け、PCVのガイドの案内のもと、広島平和記念公園内でのフィールドワークや広島平和記念資料館の見学などを行います。フィールドワークでは、かつて広島有数の繁華街だった旧中島地区の暮らしに焦点を当て、広島の歴史や人々の生活について学びます。また、後日実施する総合学習の授業では振り返りを目的としたグループワークを行い、学んだことを単に知識として留めるのではなく、学んだ内容や意見を共有することで、生徒が戦争や平和について主体的に考え、学びを深める機会を設けます。 ※広島平和記念公園内でのフィールドワークや広島平和記念資料館の見学などを行うツアー型学習。ガイドメンバーはPCVに所属する10代～20代のスタッフ（PEACE BUDDY）が中心。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）5月22日（金）10：40～15：00 場所：広島平和記念公園、広島平和記念資料館および周辺施設 （広島県広島市中区中島町、広島電鉄「袋町」から徒歩約10分） 対象：近畿大学附属広島中学校東広島校3年生 125人 【プログラム（予定）】 10：40 広島平和記念資料館前に集合 10：45～11：00 生徒代表による開会挨拶、PCVガイドの紹介等 11：00～12：30 1・3組…広島平和記念公園でのフィールドワーク 2・4組…原爆死没者慰霊碑での献花、広島平和記念資料館見学 12：30～13：15 昼食 13：15～14：45 1・3組…原爆死没者慰霊碑での献花、広島平和記念資料館見学 2・4組…広島平和記念公園でのフィールドワーク 14：45～15：00 生徒代表による閉会挨拶、解散 【関連リンク】 附属広島中学校東広島校 https://hh.kindai.ac.jp/