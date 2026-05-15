Unknown Worlds、『サブノーティカ 2』早期アクセス版配信開始！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、クリエイティブスタジオ「Unknown Worlds」が開発中の水中アドベンチャーゲーム『サブノーティカ 2』の早期アクセス版を本日5月15日(金)より配信開始したことをお知らせいたします。

■早期アクセス版リリース！

『サブノーティカ 2』は、今週開始した事前購入開始からわずか数日間で、早期アクセス版配信開始前に累計販売本数100万本を突破しました。また、Steamのグローバルトップセラーランキングにおいて複数の国で1位を記録、現在、Steamユーザーレビューでは「非常に好評」の評価を獲得しています。

『サブノーティカ 2』は、海洋サバイバルジャンルを確立し、全世界で1,850万本以上を販売した『サブノーティカ』シリーズの続編タイトルになります。

本作はシリーズの世界観を引き継ぎつつ、新たな異星の惑星を舞台に、進化したビジュアルと新たな生態系を導入しています。またシリーズ初となる最大4人までの協力プレイ（Co-op）に対応し、プレイヤー同士で協力しながら生存と探索を楽しむことが可能です。

●『サブノーティカ 2』早期アクセス版発売概要

・タイトル名：サブノーティカ 2

・配信日：2026年5月15日(金)午前0時

・価格：3,370円(税込)

・プレイ人数：1人 ＊協力プレイ時最大4人

・対応プラットフォーム： PCおよびXbox Series

・各購入先ページ

- Steamストアページ：https://krafton-jp.com/steam_pr_sn2

- Epic Gamesストアページ：https://krafton-jp.com/epicgames_sn2

- Microsoftストアページ：https://krafton-jp.com/Xbox_sn2

■『サブノーティカ２』ウィッシュリスト500万件達成記念！購入者プレゼント

『サブノーティカ２』のSteamウィッシュリスト登録者数500万件達成を記念し、事前発表では期間限定での配布企画を変更しました。すべてのプラットフォームにてご購入の皆さま全員に「リーパー・リヴァイアサンの像」の設計図を受け取ることができます。

■『サブノーティカ２」エグゼクティブ・プロデューサー フェルナンド・メロ(Fernando Melo)氏コメント

「『サブノーティカ２』の早期アクセス開始は、世界中のプレイヤーと共に未知の深海を探索するアドベンチャーの幕開けとなります。プレイヤーの皆様からのフィードバックこそが、我々の進むべき道を示すコンパスです。早期アクセス期間を通じて、コミュニティの皆様と一緒にこの体験を作り上げていくことを楽しみにしています」

ゲームに関する詳細情報につきましては下記のチャンネルをご確認ください。

●Subnautica 2公式Discord：https://krafton-jp.com/discord_sn2

●Subnautica 2公式Xアカウント(@Subnautica)：https://krafton-jp.com/x_sn2

●Subnautica 2公式Instagram：https://krafton-jp.com/instagram_sn2

●Subnautica 2公式YouTube：https://krafton-jp.com/YouTube_sn2

●Subnautica 2 Steamストアページ：https://krafton-jp.com/steam_pr_sn2

●Subnautica 2 Epic Gamesストアページ：https://krafton-jp.com/epicgames_sn2

●Subnautica 2 Microsoftストアページ：https://krafton-jp.com/Xbox_sn2



■Unknown Worldsについて

Unknown Worldsは、チャーリー・クリーブランド(Charlie Cleveland)とマックス・マクガイア (Max McGuire)によって設立された世界的に高い評価を受けるゲーム開発スタジオです。

全世界で1,850万本以上を販売し、海洋サバイバルジャンルを確立した『Subnautica』シリーズをはじめ、『Natural Selection』シリーズやターン制ストラテジーゲーム『Moonbreaker』も開発しています。詳細については、unknownworlds.com をご覧ください。