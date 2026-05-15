DJI、フランス・カンヌで新型ハンドヘルド ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」プレミアイベントを開催

DJI JAPAN 株式会社

2026年5月15日 - 民生用ドローンおよびクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、5月14日（現地時間）に、フランス・カンヌにて新型ハンドヘルド ジンバルカメラ 「Osmo Pocket 4P」 のプレミアイベントを開催しました。

DJIは、2015年にジンバルカメラという新たなカテゴリーを切り拓き、2018年には先駆けとなるポケットサイズのジンバルカメラを発表して以来、躍動感のある映像撮影とストーリー性豊かな映像表現の可能性を広げてきました。今回発表したOsmo Pocket 4Pは、シネマレベルの撮影性能とポケットに収まる優れた携帯性を兼ね備え、ハンドヘルド ジンバルカメラの新たな時代を切り開く製品です。

本イベントを通じて、DJIはOsmo Pocketシリーズが、日常の記録やVlogのための撮影ツールにとどまらず、プロフェッショナルな映像制作にも対応するイメージングデバイスへと進化したことを訴求しました。

シネマレベルの映像性能と携帯性を高次元で両立

DJI RoninシリーズやDJI Inspireシリーズに代表される、DJIのプロフェッショナル向け映像制作ツールで培ってきた技術を基盤に、Osmo Pocket 4Pは、これまで両立が難しかった高度な映像性能と究極の携帯性を一台に凝縮しました。

本製品は、DJI独自の高度な手ぶれ補正機構に加え、先進的なイメージングシステムを搭載し、シネマレベルのダイナミックレンジを実現。豊かな階調表現により、より印象的で没入感のある映像制作を可能にします。さらに、10-bit D-Log 2 カラーモードに対応し、プロレベルのカラーグレーディングにも柔軟に対応します。

プロレベルの撮影性能をポケットサイズのボディに収めたことで、Osmo Pocket 4Pは、撮影場所やシーンに縛られない、これまでにない自由度の高い映像制作環境を提供します。

多様な撮影ニーズに応える進化した撮影体験

Osmo Pocket 4Pには、映像制作者の多様なニーズを反映したさまざまな進化が盛り込まれています。

ポートレート撮影機能の強化により、より自然なスキントーンの再現や、映画のような奥行きのある映像表現が可能になりました。これにより、インタビュー、Vlog、人物を軸としたストーリー性のある映像作品など、幅広いコンテンツ制作において、より豊かな表現を実現します。

また、進化したズーム機能により、遠距離の被写体も画質を損なうことなく忠実に捉えることができます。さらに、夜間や室内などの低照度環境でも、最新のセンサー技術と高度な画像処理アルゴリズムによって、鮮明でディテール豊かな映像撮影を可能にします。

こうした進化により、Osmo Pocket 4Pは、誰でも扱いやすいアクセシビリティとプロフェッショナルクオリティを兼ね備えた新しいイメージングデバイスとして、一般ユーザーからプロフェッショナルまで、幅広い撮影ニーズに応えます。

映像制作の新たなセットアップとワークフローを提案

カンヌで開催したイベントでは、映画監督やドキュメンタリー制作者をはじめとする映像関係者にOsmo Pocket 4Pを体験いただきました。シネマレベルの映像性能を備えたコンパクトなジンバルカメラとして、Osmo Pocket 4Pは自主制作映画の撮影ツールとしてはもちろん、機動力が求められるドキュメンタリー制作においても高い有用性を発揮します。

本イベントを通じてDJIは、シネマレベルの映像表現は、もはや大型機材だけのものではないという新たな価値観を提示しました。

前モデルの世界的な成功を受けて開発されたOsmo Pocket 4Pは、コンパクトカメラが映像コンテンツの制作・共有スタイルを変えつつある流れの中で誕生しました。今回のイベントは、Osmo Pocket 4Pが、高品質な映像表現をより身近なものにし、携帯性を重視する次世代クリエイターに新たな創作の可能性を提示する製品であることを示す機会となりました。さらに、人物を軸にした映像表現の広がりといったグローバルなトレンドにおいても、同製品が重要な役割を果たす可能性を示しています。

DJIエコシステムとの連携により、柔軟で信頼性の高い制作環境を実現

DJIは、シネマカメラ、カメラドローン、プロ用スタビライザー、ジンバルカメラ、ポータブル電源ソリューションに至るまで幅広い製品群を展開しており、現代の映像制作・コンテンツ制作を包括的に支えるエコシステムを構築しています。

Osmo Pocket 4Pは、DJI Micシリーズやスタビライザーソリューションなど、DJI製品とシームレスに連携できるため、プロのワークフローにも対応するコンパクトな撮影セットアップを構築することが可能です。

また、イベントでは、ポータブル電源製品 DJI Power 1000 Mini および DJI Power 2000 もOsmo Pocket 4Pの電源ソリューションとして紹介されました。これにより、DJIのエコシステムが、撮影現場における柔軟性と信頼性をさらに高め、クリエイターの制作環境を総合的に支援することを示しました。

Osmo Pocket 4P の販売について

Osmo Pocket 4PはDJI公式オンラインストアおよび認定販売代理店にて販売予定です。価格や商品構成は追って発表されます。ご期待ください。

Osmo Pocket 4P予告ページ： https://tinyurl.com/yck5ju8b

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

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