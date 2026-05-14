GVA TECH、「弁護士のための生成AI実践カンファレンス～マチ弁業務での導入から応用まで～」を6月22日（月）に開催決定

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、2026年6月22日（月）、「これなら自分でもできる」とリアルに思える場をつくるために、「弁護士のための生成AI実践カンファレンス(https://benpal-legal.com/events/ai-lawyer-conf-2026/)」を第一法規株式会社本社ビルにて開催いたします。

参加申し込みはこちら :https://benpal-legal.com/events/ai-lawyer-conf-2026/イベント詳細：https://benpal-legal.com/events/ai-lawyer-conf-2026/

■開催の背景

2026年5月、民事裁判システム「mints」の使用が義務化され、法曹界のデジタル化はもはや避けて通れない段階に達しました。弁護士業界においても、生成AIの導入は確実に進んでおります。

一方、「生成AIを使い始めたが合っているか分からない」「チャットで聞く程度で、フルで活用できているか疑問」という声も少なくありません。

そこで、生成AI導入の最初の一歩から、事務所内でアプリを内製、熟練度を上げるツールの使い分けや経営インパクトまで、明日から再現できる粒度の実践知を共有するための場として本カンファレンスを企画いたしました。

立場やフェーズの異なる4名の弁護士が登壇し、それぞれの視点から忖度なしのリアルなAI活用ノウハウを徹底解説いたします。

■開催概要

- 日時：2026年6月22日（月） 17:00 ～ 19:45（※途中入退室可/本編終了後、懇親会あり）- 開催形式：ハイブリッド開催（会場＋オンライン）- - 会場：第一法規株式会社 本社ビル 9F（東京都港区南青山2-11-17(https://share.google/XMo1qPhdVVLyiPMKo)／外苑前駅から徒歩3分、青山一丁目駅から徒歩7分）- - オンライン：Zoom ウェビナーによるライブ配信- 主催：GVA TECH株式会社- 費用：無料- 詳細：https://benpal-legal.com/events/ai-lawyer-conf-2026/

■当日のスケジュール（予定）

■登壇者情報

- 17：00～ オープニング- 17：05～ GVA TECH株式会社 代表 山本 俊- 17：45～ 明徳法律事務所 坂本 龍亮 先生- 18：25～ 神戸マリン綜合法律事務所 西口 竜司 先生- 19：05～ リーガルアクセス株式会社 福島 駿太 先生※本編終了後、20：00より会場近隣の飲食店で懇親会（登壇者を交えたネットワーキングタイム）を開催いたします。

明徳法律事務所 坂本 龍亮 先生

マチ弁実務における生成AI導入の旗振り役。日常業務に密着した活用術を、自ら手を動かして検証‧発信している。

【テーマ】

まずはここから生成AI導入の最初の一歩

神戸マリン綜合法律事務所 西口 竜司 先生

所内業務の自動化ツールを自ら開発‧運用する実践派。単なるチャット利用を超えた、生成AIによる業務アプリ構築の知見を持つ。

【テーマ】

弁護士実務をアップデートする業務アプリケーションの構築

リーガルアクセス株式会社 福島 駿太 先生

『法務のための生成AI活用ガイド』著者。多様化するAIツールを実務へ取り込む現場知見を、実演を交えて解説する。

【テーマ】

もう一歩先へ熟練弁護士による生成AIの総合的活用術

GVA TECH株式会社 代表取締役/弁護士 山本 俊

弁護士業務のDXやAI活用を推進。「ベンパル」などを展開し、法律事務所向け生成AI活用支援の第一線で活動。

【テーマ】

生成AI時代の法律事務所経営～売上・業務・人材はどう変わるのか～

参加申し込みはこちら :https://benpal-legal.com/events/ai-lawyer-conf-2026/

■メディア取材に関するお申込み・お問い合わせ先

GVA TECH株式会社 広報担当

こちら(https://forms.gle/Mw4b7NrEZTYgpstq8)からお申込み・お問い合わせください。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/