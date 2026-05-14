【全国初開催】すみっコぐらしと中国料理のコラボレーション「すみっコぐらし 飲茶日和」をヒルトン福岡シーホークにて開催！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、ヒルトン福岡シーホーク（福岡市中央区 総支配人フレデリック・ルクロン）5階「中国料理 望海楼」にて、「すみっコぐらし」とコラボレーションした期間限定ランチコースとディナーコース「すみっコぐらし 飲茶日和」が2026年7月1日（水）から8月30日（日）の期間、開催されることをお知らせいたします。「すみっコぐらし」の中国料理コラボレーションは全国初開催です。

「すみっコぐらし 飲茶日和」ランチコースは、前菜3種、スープ、温菜4種、飲茶5種、炒飯、デザート、中国茶が付いた、16種類の中国料理が一口ずつお楽しみいただける満足感たっぷりのコースです。ディナーコースは大皿を囲みながら親しい人とともにわいわいお楽しみいただける、前菜4種、スープ、温菜3種、飲茶3種、炒飯、デザートが付いたコースです。中華テーマのすみっコぐらしのキャラクターパネルの貸し出しもあります。お料理とともにお気に入りのパネルを並べて写真撮影をお楽しみください。

また、「すみっコぐらし 飲茶日和」ランチコースまたは、ディナーコースをご注文のお客様には、本コラボフェア限定のA4サイズクリアファイルをおひとり様1枚プレゼントします。

中国料理 望海楼 「すみっコぐらし 飲茶日和」概要

実施期間：2026年7月1日（水）～8月30日（日） ※定休日：月・火

場所：ヒルトン福岡シーホーク 5階 中国料理 望海楼

営業時間：ランチ11:30～14:00（ラストオーダー13:30）

ディナー 17:30～22:00（ラストオーダー21:30）

料金：ランチ （お一人様） 5,600円

ディナー （お一人様） 7,200円

予約：Tel 092-844-8000（10:00～18:00）

URL：https://fukuokaseahawk.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/boukairou-sumikko-yumcha

※消費税・サービス料込み

※写真はイメージです。メニュー内容、営業日時などは変更になる場合がございます。

「すみっコぐらし 飲茶日和」ランチコース

すみっコたちのイラストで飾られた蒸籠を開けると「ざっそう」、「たぴおか」、「えびふらいのしっぽ」をイメージした飲茶5種が登場します。「ざっそう」をイメージした翡翠餃子は、ほうれん草を裏ごしして練りこんだ皮で豚肉と海老を包みました。「えびふらいのしっぽ」をイメージした広東焼売は、海老入りの餡のもちもちとした食感が特徴で、しっぽの部分は、紅芯大根（こうしんだいこん）を象って作られており、しっぽまでご堪能いただけます。

▲「すみっコぐらし 飲茶日和」ランチコース1人分（イメージ）

▲飲茶5種

蒸しワンタン、小籠包、広東焼売、海老蒸し餃子、翡翠餃子

▲温菜4種

海老のチリソース煮、春巻、冬瓜の蟹肉あんかけ、唐揚げ

「すみっコぐらし 飲茶日和」ディナーコース

「中国料理 望海楼」の人気メニュー、麻婆豆腐や和牛モモ肉とキノコのオイスターソース炒め、海老と野菜のピリ辛海老みそ醤炒めを用意しました。「ざっそう」、「たぴおか」、「えびふらいのしっぽ」をイメージした飲茶に加え、デザートには、「とんかつ」の顔をあしらった中華カステラや、「たぴおか」の顔が愛らしい桃饅頭、ウーロン茶の香ばしい風味をお楽しみいただけるブラックタピオカ入りウーロン茶プリンを用意しました。本ディナーコースをご注文のお客様１名につき12歳以下のお子様1名に本ディナーコース内の飲茶と五目炒飯1人前を無料で追加することが可能です。

▲「すみっコぐらし 飲茶日和」ディナーコース２人分（イメージ）

▲デザート

ブラックタピオカ入りウーロン茶プリン、中華カステラ、桃饅頭

▲五目炒飯

■ヒルトン福岡シーホークについて

ヒルトン福岡シーホーク （2010年6月1日開業） は、地上35階、全高143メートルの九州最大の都市である福岡のランドマークに位置するアイコン的インターナショナルホテルです。福岡空港から車で約20分、福岡の中心地「天神」から車で約10分というロケーションにありながら、目の前には、「都市景観100選」に選ばれた「シーサイドももち地区」の美しいオーシャンビューを堪能できます。1,000 室を超える国内最大級の客室数と30の宴会場、5の直営レストランを有し、大規模なMICE（会議、インセンティブ、カンファレンスおよび展示会など）にも対応できるホテルです。35階には博多湾を一望出来るチャペル「IN THE SKY」があり、結婚式にも適しています。4階には、ショッピングアーケード「SEAHAWK GALLERIA」を併設。5つのゾーンに複数の専門ショップが織り成す上質で優雅な空間です。プロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム福岡、また、複合商業施設MARK IS福岡ももちに隣接しており、ホテルに泊まるだけでなく、ショッピングやレジャー、リゾートを満喫いただけます。

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■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://hiltonhotels.jp/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築いてきました。進化し続けるお客様のニーズに応えるため、革新的な商品・サービスを提供しています。世界6大陸の人気の滞在先で600軒以上のホテルを展開し、宿泊先が重要であることを知っているお客様に、最高の滞在体験を提供します。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://hiltonhotels.jp/hhonors)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X (https://x.com/HiltonHotels/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▼もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/

▼すみっコぐらし公式X

https://x.com/sumikko_335

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

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