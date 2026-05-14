新パッケージで登場！市販の歯ブラシを3秒で電動化する、歯科医師開発「DEN-do（デンドゥー）」がロフト９店舗で展開開始

株式会社HAM

現役歯科医師によるオーラルケア製品の開発を手掛ける株式会社HAM（本社：神奈川県横浜市、代表取締役・歯科医師：北村公）は、お手持ちの歯ブラシに装着するだけで本格的な音波振動歯ブラシへと進化させる次世代アタッチメント「DEN-do（デンドゥー）」を、2026年5月より、ロフト（銀座、池袋など９店舗）にて順次販売開始したことをお知らせいたします。また、今回のロフトでの展開に合わせて商品パッケージを大幅にリニューアルしたこともお知らせいたします。

DEN-do（デンドゥー）の新パッケージ

「子どもの歯磨き習慣をもっと定着させたい」「親子でもっと楽しく歯磨きできるようにしたい」「お気に入りの歯ブラシをそのまま使いたい」というニーズに応え、クラウドファンディングでの爆発的ヒットや地上波テレビ番組、人気YouTube番組での特集を経て、今回、国内最大級の生活雑貨専門店「ロフト」での取扱いを開始しました。

これまでHANDS、ヨドバシカメラ、ビッグカメラなど全国の小売店、家電量販店でも取り扱われておりましたが、今回はより生活に根ざした商品を展開する店舗での展開を開始した形となります。また、新パッケージは黄緑色の店頭でも視認性が高いデザインとなっております。

（展開店舗）

銀座ロフト、渋谷ロフト、池袋ロフト、吉祥寺ロフト、横浜ロフト、千葉ロフト、仙台ロフト、京都ロフト、栄ロフト

■ 生活雑貨のトレンドセッター「ロフト」への展開の意義

全国に約180店舗を展開し、常に感度の高い消費者が集まる「ロフト」は、トレンドの最先端を見すえたアイテムを取りそろえる生活雑貨専門店です。今回はその中でも基幹店舗である首都圏、中部、関西そして仙台での展開となります。

近年、ロフトが注力する「美容・健康」カテゴリーにおいて、歯科医師の知見とガジェットの利便性を掛け合わせた「DEN-do」は、新しいセルフケアの定番として売り場を盛り上げてまいります。



■ SNSで800万インプレッション超！メディア・市場の圧倒的反響

「DEN-do」は発売以来、これまでの電動歯ブラシの常識を覆す実績を積み上げてきました。

・一台あれば家族全員でシェアできるため、「家族みんなでしっかり歯磨きができる」といった口コミ評価をいただいております。

・クラウドファンディング: 第一弾（Makuake）にて総額1,158万円の支援を達成。続く第二弾（CAMPFIRE）でも開始初日に目標を突破するなど、圧倒的な期待を集めています。

・テレビ露出: 2025年6月13日放送のTBS系列『THE TIME,』で特集。革新的な「3秒で電動化」の仕組みが大きな話題を呼びました。

・2025年12月28日 登録者数31.1万人の「EX CHANNEL TV (エックス チャンネル ティービー)」に出演しました。

PRIME Vol.03 EX CHANNEL TV

https://www.youtube.com/watch?v=61r4NPZt1SY

・SNSの爆発: 人気インフルエンサー「すろーむ」氏による紹介投稿が、𝕏（旧Twitter）上で約800万インプレッションを記録。Z世代からシニア層まで、幅広い層に「予防歯科の新しい形」として認知を広げています。

■ 「自分に合った歯ブラシを使いたい」歯科医師の想いから誕生

開発者の北村公（現役歯科医師）は、日々の診療の中で「予防には毎日の丁寧なセルフケアが不可欠だが、高価な電動歯ブラシは専用ヘッドが自分に合うとは限らない」という課題に直面していました。

開発者：北村公（きたむら・とおる）開発者：北村公（きたむら・とおる）

株式会社HAM 代表取締役／歯科医師

神奈川歯科大学卒業

横浜市内の大学病院、開業歯科医院に勤務

株式会社HAM設立

日本口腔外科学会認定医、日本唾液ケア研究会、日本歯周病学会

「お口の健康は、問題が起きてから治すのではなく、日々の生活で予防することが最も重要です。自分に合ったお気に入りの歯ブラシをそのまま電動化できれば、誰でも無理なく質の高いケアが続けられる。そんな思いから『DEN-do』を開発しました。年配の方から親世代、お子様まで幅広い年齢層の方に使っていただき、『子どもの歯磨き習慣が身についた』『親である自分と子どもで歯磨きする時間を楽しみにするようになった』など親世代からの声をいただいております。ロフトでの展開を通じて、より多くの方の健康に貢献できることを願っています」



■ 「DEN-do（デンドゥー）」が支持される理由

1.いつもの歯ブラシがそのまま使えます。

2.市販の歯ブラシ（柄の直径1.4cm以内）に対応。お気に入りの毛先や硬さを妥協させません。

3.圧倒的なコストパフォーマンス

4.高価な専用替えブラシが不要。本体のみの購入で、あとは100円程度の市販品で済むため経済的です。

5.プロ仕様の振動性能

6.歯科医師がこだわり抜いた、毎分最大38,000回の音波振動。2段階のモード切り替えが可能です。

7.超軽量45g＆IPX7防水

8.一般的な電動歯ブラシの半分以下の軽さ。完全防水でお風呂場でも使用でき、出張や旅行にも最適です。

9.3分オートタイマー搭載

10.歯科医師が推奨する「適切なケア時間」を自然と身につけられる自動停止機能を備えています。

■販売パートナー企業を募集します

本商品は、さらなる店舗展開を進めている新製品です。今後の本格展開に向け、マタニティ・チャイルド・ベビー用品店、総合スーパー、ショッピングモール、バラエティショップ、ホームセンター、家電量販店など、販売パートナー企業さまを広く募集いたします。

DEN-doの世界観や商品特長を活かした商品展開・販促施策のご提案も可能ですので、本製品にご関心をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【商品情報】

・製品名： DEN-do（デンドゥー）

・販売価格： 8,600円（税込）

・取扱い店舗： ロフト（9店舗）、全国のHANDS店舗、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、ヤマダウェブコム、Amazon、楽天市場、Yahooショッピング、ハンズネット、公式オンラインショップ等

・仕様： 音波振動（38,000回/分・22,000回/分）、IPX7防水、無線充電/Type-C対応、特許第7498979号取得

公式オンラインショップ：https://hamcorp.official.ec/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/makuake-store/mka60247/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/makuake-store/mka60247.html

【株式会社HAMについて】

・代表者： 代表取締役 北村公（歯科医師）

・所在地： 神奈川県横浜市神奈川区星野町10番地 ヒストリアレジデンス海舟402

・事業内容： オーラルケア製品の開発・販売

・公式サイト： https://ham-corp.com/