立ったまま足元でらくらく操作。e angle「足元タッチ扇風機」を新発売

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大きなボタンで「押しやすさ」と「見やすさ」を両立

株式会社エディオンは、2026年5月19日（火）より、プライベートブランド「e angle」において、足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。







足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」は、足で軽く触れるだけで基本的な操作ができる、タッチセンサー式の大きなボタンが特徴です。立ったまま電源のON/OFF、風量の調節が可能なので、腰への負担を軽減できるほか、料理中などで両手がふさがっている場合に便利です。

また、室温を検知して自動調節する「みまもりモード」を搭載しました。室温（25℃以上）に応じて、風量や首振り状態を自動的に切り替えて運転します。24℃以下になると自動で運転を停止するため、冷えすぎの防止や節電にもつながります。さらに、リモコンを使って風向きを好きな角度で調節※1できる「ここピタ」機能により、ピンポイントで送風することが可能です。

【 概要 】

商　　品：e angleシリーズ　足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」

発 売 日：2026年5月19日（火）

取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ

価　　格：14,800円（税込）

詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。

【 特長 】

◇ 立ったままラクラク！足元で操作できるタッチパネル

ベース部分にタッチセンサー式の大きなボタンを配置しました。

電源のON/OFFと風量の調節を、立ったまま足元で軽くタッチするだけで操作可能です。

かがまず足で操作が可能なので、腰への負担を軽減できるほか、料理中など両手がふさがっている際や、手が濡れているシーンでも便利にお使いいただけます。

操作パネルには抗菌加工※2が施されているほか 、凹凸の少ないフラットな形状を採用しているため、お手入れもしやすい設計です。



　

◇ 室温を検知して自動調節する「みまもりモード」

本体に搭載された温度センサーが室内の温度を検知します。

室温（25℃〜28℃以上）に応じて、風量や首振り状態を自動的に切り替えて運転し、24℃以下になると自動で運転を停止するため、冷えすぎの防止や節電にもつながります。











◇ ほしいところに風をピタッと向ける「ここピタ機能」

リモコンから操作することで、首の向きの細かい調節が可能です。

上下左右の首振り※1を組み合わせて、お部屋の空気を立体的に循環させることができます。







◇ 便利なリモコン収納

本体ベースの左側面にリモコン専用の収納部を備えています。リモコンを使わない時やシーズンオフの片付け時などに便利です。

※1 正面から、左右約75°、上下約90°の範囲で調節可能です。

※2 【試験機関】大和化学工業株式会社　評価技術センター 【試験方法】JIS Z 2801:2012 抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果【抗菌の対象部分】台座操作部 【試験結果】抗菌活性値2.0以上（無加工試料との比較）

全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。

【 仕様 】

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関連リンク

e angle特設サイト

https://www.edion.com/eangle

エディオン店舗

https://www.edion.co.jp/store

エディオンネットショップ

https://www.edion.com/