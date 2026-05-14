立ったまま足元でらくらく操作。e angle「足元タッチ扇風機」を新発売

◇ 室温を検知して自動調節する「みまもりモード」本体に搭載された温度センサーが室内の温度を検知します。室温（25℃〜28℃以上）に応じて、風量や首振り状態を自動的に切り替えて運転し、24℃以下になると自動で運転を停止するため、冷えすぎの防止や節電にもつながります。