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立ったまま足元でらくらく操作。e angle「足元タッチ扇風機」を新発売
大きなボタンで「押しやすさ」と「見やすさ」を両立
株式会社エディオンは、2026年5月19日（火）より、プライベートブランド「e angle」において、足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」は、足で軽く触れるだけで基本的な操作ができる、タッチセンサー式の大きなボタンが特徴です。立ったまま電源のON/OFF、風量の調節が可能なので、腰への負担を軽減できるほか、料理中などで両手がふさがっている場合に便利です。
また、室温を検知して自動調節する「みまもりモード」を搭載しました。室温（25℃以上）に応じて、風量や首振り状態を自動的に切り替えて運転します。24℃以下になると自動で運転を停止するため、冷えすぎの防止や節電にもつながります。さらに、リモコンを使って風向きを好きな角度で調節※1できる「ここピタ」機能により、ピンポイントで送風することが可能です。
【 概要 】
商 品：e angleシリーズ 足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」
発 売 日：2026年5月19日（火）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価 格：14,800円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ 立ったままラクラク！足元で操作できるタッチパネル
ベース部分にタッチセンサー式の大きなボタンを配置しました。
電源のON/OFFと風量の調節を、立ったまま足元で軽くタッチするだけで操作可能です。
かがまず足で操作が可能なので、腰への負担を軽減できるほか、料理中など両手がふさがっている際や、手が濡れているシーンでも便利にお使いいただけます。
操作パネルには抗菌加工※2が施されているほか 、凹凸の少ないフラットな形状を採用しているため、お手入れもしやすい設計です。
◇ 室温を検知して自動調節する「みまもりモード」
本体に搭載された温度センサーが室内の温度を検知します。
室温（25℃〜28℃以上）に応じて、風量や首振り状態を自動的に切り替えて運転し、24℃以下になると自動で運転を停止するため、冷えすぎの防止や節電にもつながります。
◇ ほしいところに風をピタッと向ける「ここピタ機能」
リモコンから操作することで、首の向きの細かい調節が可能です。
上下左右の首振り※1を組み合わせて、お部屋の空気を立体的に循環させることができます。
◇ 便利なリモコン収納
本体ベースの左側面にリモコン専用の収納部を備えています。リモコンを使わない時やシーズンオフの片付け時などに便利です。
※1 正面から、左右約75°、上下約90°の範囲で調節可能です。
※2 【試験機関】大和化学工業株式会社 評価技術センター 【試験方法】JIS Z 2801:2012 抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果【抗菌の対象部分】台座操作部 【試験結果】抗菌活性値2.0以上（無加工試料との比較）
全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/134676/134676_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
株式会社エディオンは、2026年5月19日（火）より、プライベートブランド「e angle」において、足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」の販売を開始いたします。エディオン全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」は、足で軽く触れるだけで基本的な操作ができる、タッチセンサー式の大きなボタンが特徴です。立ったまま電源のON/OFF、風量の調節が可能なので、腰への負担を軽減できるほか、料理中などで両手がふさがっている場合に便利です。
【 概要 】
商 品：e angleシリーズ 足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」
発 売 日：2026年5月19日（火）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価 格：14,800円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ 立ったままラクラク！足元で操作できるタッチパネル
ベース部分にタッチセンサー式の大きなボタンを配置しました。
電源のON/OFFと風量の調節を、立ったまま足元で軽くタッチするだけで操作可能です。
かがまず足で操作が可能なので、腰への負担を軽減できるほか、料理中など両手がふさがっている際や、手が濡れているシーンでも便利にお使いいただけます。
操作パネルには抗菌加工※2が施されているほか 、凹凸の少ないフラットな形状を採用しているため、お手入れもしやすい設計です。
◇ 室温を検知して自動調節する「みまもりモード」
本体に搭載された温度センサーが室内の温度を検知します。
室温（25℃〜28℃以上）に応じて、風量や首振り状態を自動的に切り替えて運転し、24℃以下になると自動で運転を停止するため、冷えすぎの防止や節電にもつながります。
◇ ほしいところに風をピタッと向ける「ここピタ機能」
リモコンから操作することで、首の向きの細かい調節が可能です。
上下左右の首振り※1を組み合わせて、お部屋の空気を立体的に循環させることができます。
◇ 便利なリモコン収納
本体ベースの左側面にリモコン専用の収納部を備えています。リモコンを使わない時やシーズンオフの片付け時などに便利です。
※1 正面から、左右約75°、上下約90°の範囲で調節可能です。
※2 【試験機関】大和化学工業株式会社 評価技術センター 【試験方法】JIS Z 2801:2012 抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果【抗菌の対象部分】台座操作部 【試験結果】抗菌活性値2.0以上（無加工試料との比較）
全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/134676/134676_web_1.png
関連リンク
e angle特設サイト
https://www.edion.com/eangle
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/