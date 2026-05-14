体験型ガチャ「GTCHA X」が米国パートナーであるI. Fujita International, Inc.を通じて、米国大手カレーチェーン「CoCo Ichibanya USA」に導入されました。

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、米国を拠点とする協業パートナーであるI. FUJITA INTERNATIONAL, INC.との連携により、CoCo Ichibanya USA店舗へのデジタルサイネージ搭載GTCHA X マシンの提供を実現いたしました。

本取り組みは、海外展開プロジェクトの一環として、飲食体験に「回す楽しさ」を掛け合わせ、

来店価値の向上およびエンターテインメント性の付加を目的としています。

■本取り組みの背景（海外展開・協業）

本取り組みは、米国を拠点にフランチャイズビジネスの国際展開を支援するI. FUJITA INTERNATIONAL, INC.との協業により実現したものです。

当社はこれまで、日本発の「ガチャ文化」の海外展開を推進する中で、同社と連携しながら市場開拓を進めてまいりました。その取り組みの中で、今回のCoCo Ichibanya USAへの導入が実現し、

日本発コンテンツを現地店舗へ具体的に展開するプロジェクトとして結実いたしました。

本件のCoCo Ichibanya様への導入は、こうした海外展開の取り組みの延長線上に位置づけられるものであり、

・日本発コンテンツの現地展開

・飲食×エンターテインメントの融合

・来店体験のアップデート

といった新たな価値創出を目指した取り組みとなります。

■施策概要

本施策では、店舗内にデジタルサイネージ搭載型ガチャマシンを設置し、来店者が気軽に参加できる体験コンテンツとして展開しております。

また、本プロジェクトでは、米国パートナーであるI. Fujita International, Inc.が制作したラッピングレイアウトをもとに、CoCo Ichibanya USA様が自社でデザインしたオリジナルデザインのラッピングを施したガチャマシンを展開しております。

店舗空間やブランドイメージに合わせた外装デザインとすることで、視認性や訴求力の向上を図っています。

・映像演出によるアイキャッチ

・回すという行為による参加性の創出

・景品によるリピート動機の形成

これらを組み合わせ、従来の飲食体験に新たな付加価値を提供しています。

■今後の展開

当社は今後も、米国を拠点とする協業パートナーであるI. FUJITA INTERNATIONAL, INC.との連携を強化しながら、日本発の「ガチャ文化」を活用した体験型コンテンツの海外展開を推進してまいります。

今後も、日米の飲食業界をはじめとした多様な業態への展開を進めることで、「体験」を軸とした新たな顧客接点の創出を目指します。

また、ガチャマシンのラッピングやデジタルサイネージ機能を活用し、企業・ブランドごとに最適化されたプロモーション施策の提供を強化してまいります。

今後は、グローバル市場における展開を加速し、リアル空間における新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

SNS：X(https://x.com/gtcha_x0218)