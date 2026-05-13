千年の杜・根津神社で、光と音とアートがめぐる2日間。「Wrapping The Earth in 根津神社」5月23日(土)・24日(日)開催

一般財団法人クロノス保全財団

報道関係者各位

2026年5月13日

公益財団法人クロノス保全財団

公益財団法人クロノス保全財団は、2026年5月23日(土)・24日(日)の2日間、根津神社（東京都文京区根津1-28-9）を会場に、体験型デジタルアートフェス「Wrapping The Earth in 根津神社」を開催します。

舞台は、江戸の面影を今に残す千年の杜。昼は、御神木に触れて作品をつくるワークショップ、スマートフォンで文化財を未来へ残す3Dアーカイブ体験、AIと物語を紡ぐゲーム、羽田空港・東京タワーでも展示されたONE WORLDブースが境内に並びます。夜は、楼門やつつじ苑を中心に光と音が重なり、昼とは違う根津神社の表情が浮かび上がります。

このイベントで届けたいのは、ただ「見る」だけではなく、自分の手で文化に触れ、誰かと同じ時間を分かち合う体験です。神社は古くから、祈りの場であると同時に、地域の人々が集い、語らい、季節を感じる場所でもありました。根津神社という地域にひらかれた場所から、氏子地域の方々、来訪者、アーティスト、企業、出店者が交わり、文化を次の世代へ手渡す新しいきっかけをつくります。

■開催の見どころ

1. 御神木に触れ、想いをかたちにするアートワークショップ

昼の境内で楽しめる「御神木アートワークショップ」は、根津神社の御神木にまつわる小さな作品を、自分の手でつくる体験です。静かな境内で木のぬくもりに触れながら、絵馬をはじめとした作品に願いや想いを込めていきます。

事前予約は、根津神社近隣の氏子地域（弥生・根津・千駄木・向丘・本駒込・本郷・西片・池之端）の方を優先し、2日間で計100名を対象に実施します。公式サイトでは事前予約枠がすでに定員に達しており、地域からの関心も高まっています。当日は、御神木が残っている場合に限り、地域外の方もその場で参加可能です。

2. いま目の前にある文化を、未来へ残す3Dアーカイブ保全体験

来場者自身がスマートフォンを使い、根津神社の社殿や境内を3Dデジタルアーカイブとして記録する体験です。東京大学大学院の渡邉英徳教授監修のもと、普段は眺めている文化財を「未来へ残す」側として体感できます。

参加に特別な機材は不要です。歩きながら、見上げながら、境内の一つひとつを記録することで、文化財保全がぐっと身近なものになります。所要時間は15～20分程度、参加費は無料。予約不要で、両日14:00～18:00に随時参加できます。

3. 日が暮れると、根津神社が光と音の舞台に変わる

18:30からの夜の部では、根津神社の象徴である楼門や、江戸時代から親しまれてきたつつじ苑を中心に、光と音による演出を実施します。昼のにぎわいが少しずつ落ち着き、境内に灯りが重なる時間帯は、本イベントならではの見どころです。

歴史ある建築、木々の陰影、音の余韻が重なり、いつもの参拝とは違う根津神社の景色が広がります。地域の方にも、初めて訪れる方にも、「この時間に来てよかった」と感じていただける夜を届けます。

4. 羽田空港・東京タワーでも展示された「ONE WORLD」ブース

羽田空港・東京タワーでも展示されたONE WORLDブースが、根津神社に登場します。ONE WORLDプロジェクト「伝統文化を縁で繋ぎ守る ONE WORLD ～Wrapping The Earth～」では、末續慎吾氏、May J.氏、Kucci氏、GACKT氏、SAYAKA氏、沙央くらま氏、吉川壽一氏、那須大亮氏が、それぞれの想いを込めて「ONE WORLD」を揮毫。これまで多くの来場者が足を止めてきた展示を、根津神社の境内でも紹介します。

当日は、KARAのメンバーであり女優の知英（ジヨン）氏をはじめ、ONE WORLDにゆかりのある参加者からのメッセージ動画をモニターで上映予定です。さらに、GACKT氏などの等身大パネルを設置したフォトスポットも展開します。作品を見るだけでなく、写真を撮り、メッセージを受け取り、ONE WORLDの世界観を自分の記憶として持ち帰れるブースです。

5. アーティスト・ゲストによるステージプログラム

5月23日(土)は、オリンピック・世界陸上の両大会でメダルを獲得した末續慎吾氏と、女子100m中学日本記録保持者の三好美羽氏によるスペシャルトークを実施予定です。世代を超えて挑戦を続ける2人の言葉を通じて、スポーツの魅力や未来へのまなざしを届けます。17:00からは、映画『女神降臨』主題歌「ときめき」でデビューしたKucci氏によるLive & Talkを実施。モデル・タレントとして活動する世良マリカ氏がMCを務め、Netflixでも世界的に話題を集めたタイ発ドラマ『転校生ナノ』の日本版リメイクで主演を務める仲島有彩氏も同年代であるKucci氏の応援で登場。音楽とトークで境内の時間を彩ります。

5月24日(日)は、17:40～18:00にMay J.氏 × 今井了介氏によるトーク＆ミニライブを予定しています。May J.氏は、ディズニー映画『アナと雪の女王』日本版主題歌「レット・イット・ゴー～ありのままで～（エンドソング）」を担当した歌手として広く知られ、世代を超えて支持される歌声でステージを彩ります。今井了介氏は、安室奈美恵、Little Glee Monster、嵐、AI、三浦大知など、数々のアーティストへの楽曲提供・プロデュースでも知られる音楽プロデューサーです。

根津神社の境内に、歌声とトークが心地よく広がる、この日だけのステージをお届けします。

出演者プロフィール（順不同）

末續 慎吾：オリンピック・世界陸上メダリスト。男子200m日本記録保持者として、日本短距離界を牽引してきたスプリンター。現在も競技を続けながら、後進の指導やスポーツの新しい価値発信にも取り組む。

三好 美羽：中学1年時にU16陸上競技大会を制し、2024年には女子100mで11秒57を記録して日本中学記録を14年ぶりに更新。日本選手権でも社会人・大学生を相手に予選を突破し準決勝へ進出するなど、次世代の日本短距離界を担う存在として注目されている。

Kucci：愛知県出身のシンガーソングライター。映画『女神降臨』主題歌「ときめき」でメジャーデビュー。『千歳くんはラムネ瓶のなか』オープニングテーマ『ライアー』はじめ、繊細なリリックと耳に残るメロディを持ち味に、次世代アーティストとして注目されている。

世良 マリカ：幼少期をアフリカで過ごした経験から国際開発に関心を持ち、2019年「Miss World Japan」グランプリを受賞。慶應義塾大学在学中にアフリカブランドの日本進出支援事業を立ち上げ、卒業後は外資戦略コンサルティングファームで経営分野を経験。現在はモデル活動に加え起業、サステナビリティとビジネスを横断して発信している。

仲島 有彩：神奈川県出身。Netflixでも国際配信されたタイ発ドラマ『転校生ナノ』の日本版リメイクで、主人公・ナノ役として主演を務める。今作で俳優デビューを飾り、NHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』で「塚原美幌（つかはら みほろ）」役で出演。唯一無二の存在感で注目を集めている。

May J.：圧倒的な歌唱力と、パワフルかつ澄んだ歌声で幅広い世代から支持を集める歌手。ディズニー映画『アナと雪の女王』日本版主題歌「レット・イット・ゴー～ありのままで～（エンドソング）」を担当し、大きな話題を呼んだ。

今井 了介：音楽プロデューサー、ソングライター。国内外のアーティストの楽曲制作・プロデュースに携わる。音楽を通じた社会貢献活動にも取り組む。

開催概要

イベント名：Wrapping The Earth in 根津神社

開催日：2026年5月23日(土)・24日(日)

時間：昼の部 14:00～18:00 / 夜の部 18:30～20:30

会場：根津神社

住所：東京都文京区根津1-28-9

参加費：昼の部・各ワークショップ無料（一部、定員・参加条件あり）

主催：公益財団法人クロノス保全財団

後援：根津神社

監修：東京大学大学院 渡邉英徳 教授

協賛：アドビ株式会社 / 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ / 株式会社TOKYO TOWER ほか

最新情報・詳細スケジュール

詳細なタイムライン、出演者の登場時間、ワークショップの当日受付情報、混雑状況や雨天時のご案内などは、公式Instagramおよび公式LINEにて随時お知らせします。

公式Instagram：https://www.instagram.com/wrapping.the.earth

公式LINE：https://oneworldcentral.com

取材について

当日のご取材・撮影をご希望の報道関係者さまは、下記までお問い合わせください。ステージプログラム、ワークショップ、夜の光演出など、取材目的に応じてご案内します。

お問い合わせ：公益財団法人クロノス保全財団

担当：角井

メール：kakui@chronos.or.jp

TEL：03-4400-6249

URL：https://ecs-foundation.or.jp