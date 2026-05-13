2026年5月26日（火）ウェビナー開催のお知らせ『広告ビジュアル制作の裏側にある、プロ視点からの判断とAI活用ポイント』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年5月26日（火）、『広告ビジュアル制作の裏側にある、プロ視点からの判断とAI活用ポイント』をテーマにオンラインセミナーを開催します。

一枚の広告ビジュアルが完成するまでには、さまざまな専門性と判断が積み重なっています。そして進行内容によっては、アウトプットの完成度を大きく左右します。

本ウェビナーでは、実際の案件事例をもとに、完成したビジュアルだけでは見えにくい、現場での判断や工夫をご紹介します。フォトグラファーによる撮影設計、レタッチャーによる仕上げの技術、プロデューサーによるチーム編成と進行設計。それぞれの専門性が連携することで、どのようにビジュアルの完成度を高めていったのか。

また、制作工程の一部では、アイデアやイメージの共有をスムーズにするための手段としてAIも活用。制作工程の中でどのようにAIを取り入れたのかもご紹介します。

AIを主役にするのではなく、制作を前に進めるための補助的なツールとしてどう取り入れたのか。現場のリアルな視点からお話しします。

スピーカー

鈴木 悠也

株式会社アマナ／プロデューサー

日本大学芸術学部写真学科卒業後、2007年アマナに入社。グラフィック広告、映像、デジタルプロモーションなど統括してプロデュース。企業の広告キャンペーン制作、幅広いコンテンツの企画・制作を担当。

ソンジン

株式会社アマナ／フォトグラファー

高校生の時に、ソウルでたまたま出会ったブライダルフォトの撮影で、人の幸せな瞬間に立ち会うその写真に出会った時から、フォトグラファーとして生きる自由な世界をずっと夢見てきた。理系の大学に入学しめまぐるしい青春時代を送った後、韓国での兵役を終え、東京で生活する家族に誘われ来日。ずっと心に描いていた広告写真の勉強をようやく始め、抜群のコミュニケーション能力で日本語も習得した。一枚の写真で魅せる。その想いの強さをうかがせるブツ撮りと、人物の表情を繊細に読むポートレイト。現場に求められることにいち早く気付いて、誰をも笑顔にするその姿勢は、原風景の中にある、人の幸せを撮る写真に出会ったときの気持ちそのままである。

村田 武彦

株式会社アマナ／ビジュアルアーティスト

アマナ初の絵師という立場を確立。優れた画力を活かしたアートビジュアルを、様々な媒体に展開。個展を開催するなど、アーティスト活動も精力的に行っている。現在はビジュアルアーティストとして活動中。

このような方にオススメです- ビジュアルの力でビジネス課題を解決したい方- クリエイティブパートナーを求めている方開催概要

日時：2026年5月26日（火） 12:00～12:50

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/4nvtZPU

問い合わせ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail：eventpro@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/