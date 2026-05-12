German Bionicのパワースーツが、ソフトバンクのEBC STATION Aiに展示、実機の体感デモを含めたご紹介を開始

Advanced Bionic Systems GmbH

日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」(名古屋市昭和区)にある「Executive Briefing Center」から中部圏の物流、製造業の現場改善にパワースーツの活用を提案、従業員の負担低減、採用課題に取り組む方々を支援します。

ドイツ・アウグスブルクを拠点とするロボット工学およびウェアラブル機器のスペシャリストであるGerman Bionicは、CESのウェアラブル製品部門で「ベスト・オブ・イノベーション」賞を受賞したパワースーツを、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」内でソフトバンク株式会社が運営する「Executive Briefing Center」(以下、EBC STATION Ai)に展示します。2026年4月21日より、来場されるお客さまに実機の体験・体感デモを含めてご紹介を開始します。EBC STATION Aiは、法人顧客向けの最新ソリューション体験施設です。

EBC STATION Ai

German Bionicのパワースーツについて

German Bionicのパワースーツは、軽量で適用領域が広く、防塵・防水仕様です。持ち上げ動作を支援し、アクティブな歩行支援によって疲労を最小限に抑え、職場の安全性向上に寄与します。物流、工場内物流、建設、介護など、重量物の取り扱いが日常的に行われる現場で即効性を発揮します。

German Bionic Exoskeleton

EBC STATION Aiでの展示・デモについて

EBC STATION Aiでは、事前のヒアリング内容に基づき、物流や工場内物流の課題、現場での採用課題などをお持ちのお客さまに対して、German Bionicのパワースーツ実機デモをご体験（体感）いただけます。

(C) STATION Ai



産業、物流向けのスマート・コネクテッド・パワースーツ

German Bionicは2018年以来、ドイツで産業・物流向けのスマート・コネクテッド・パワースーツを開発・製造しています。German Bionicの顧客には、DPD、Dachser、Fiegeなどの世界的な物流企業や、Canadian Tireや英国の家電量販店Currysなどの大手小売業者、主要な国際空港が含まれています。

German Bionic Exoskeleton



EBC STATION Aiについて:

2024年10月に名古屋・鶴舞に開業した、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」。このM6Fに構築されたEBC STATION Aiは、お客さまのDXに貢献する「最新ソリューション体験施設」です。最先端テクノロジーを体験、未来のビジネスを創る第一歩を踏み出す場所として、お客さまに合わせた体験プログラムEBP（Executive Briefing Program）をご用意、専門知識をもつスペシャリストのファシリテーションのもと、事業や部門担当者を交えた議論を通じて、お客さまのアイデアや未来構想の具現化をご支援いたします。 EBC STATION Aiでは日々新たなテクノロジーや情報をアップデートし、お客さまにご紹介しています。いつ訪問いただいても新たな発見や体験を見つけることができます。

https://www.softbank.jp/biz/about/ebc/nagoya/

STATION Aiについて：

約1,000社が参画する日本最大級のオープンイノベーション拠点。スタートアップの創出・育成に加え、企業・大学・自治体などとの共創を促進し、ハード（施設・設備）とソフト（実証・事業化・人材交流）の両面から多角的に支援しています。また、一般の方も利用できるカフェレストランやホテルも整備しています。https://stationai.co.jp/

German Bionicについて：

German Bionicは、スマート・パワースーツ製品を開発・製造するドイツのロボティクス企業です。職場で活躍するコネクテッド・パワースーツを世界で初めて提供した企業であり、自己学習とAIを応用して持ち上げ動作をサポート、悪い姿勢を抑制することで、人間と機械間のインテリジェントな連携を実現しています。German Bionicのスマート・パワースーツとウェアラブル製品は、従業員の健康を守り、事故や怪我のリスクを著しく低減し、作業プロセスを改善します。人をインダストリー4.0の中心に据えたこの革新的テクノロジーが評価され、German BionicはCES 2023「ベスト・オブ・イノベーション」賞、Fast Company「イノベーション・バイ・デザイン賞」、ドイツ起業家賞、ハノーバー・メッセでの権威あるエルメス賞ノミネートなど、数々の賞を受賞しています。

詳細はwww.germanbionic.com/jp/をご確認ください。

※展示状況は予告なく変更になる可能性があります