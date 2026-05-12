不登校を含む多様な学びの現場と連携する教材研究を開始

学び方が違っても、学びを進められる教材へ

大日本図書株式会社

大日本図書株式会社（本社：東京都文京区大塚3-11-6、代表：中村潤）は、オンラインフリースクールaini school（運営：株式会社ロコタビ）と連携し、不登校を含む多様な学びの現場における教材のあり方を検証する共同実証研究を開始いたしました。

本取り組みでは、算数を中心に、教科書・デジタル教科書および教科書付属のデジタルコンテンツ、授業解説動画等を対象として、フリースクールの学習環境でどのように活用されるかを共同で検証します。現場の声を丁寧に収集し、教材改善に生かすことで、よりよい学習環境の実現を目指します。

背景

学びの場は、学校のみならず、フリースクールやオンライン学習などへと多様化しています。不登校を含むさまざまな事情を持つ子どもたちが、それぞれの環境で学びを継続できるようにするためには、教材側にも多様な活用のされ方を想定した検証と改善が求められています。

大日本図書は、学校現場での学習を支える教科書づくりに加え、デジタル教科書や付属コンテンツ、授業解説動画などを通じて、学び方の多様性に寄り添う教材提供のあり方を検討してきました。今回、aini schoolとの連携により、フリースクールという実際の学習環境の中で教材の活用のされ方を検証し、改善点を整理することで、今後の教材づくりに生かしてまいります。

共同研究の目的

検証対象（例）

・デジタル教科書（教科書本文の閲覧）

・教科書付属のデジタルコンテンツ（例：学習者用コンテンツ）

・授業解説動画（例：学習のサポート等）

実施方法（例）

・aini schoolの授業・少人数学習等の場面に加え、必要に応じて自由進度学習の場面も含めて検証

・講師からのフィードバック収集（アンケート、ヒアリング等）

・必要に応じた小規模な運用試行（現場負担の少ない範囲）

本共同研究では、フリースクール等の多様な学びの現場における教材活用の実態を把握し、使いやすさや学習の進めやすさの観点から改善点を整理します。得られた知見は、教科書を含む今後の教材づくりに活用してまいります。

※実証の詳細（具体的な教材改善内容・成果等）については、適切なタイミングで共有いたします。

コメント

大日本図書株式会社 算数・数学編集部 部長 中野和浩

「学びの場が多様化する中で、教材側も児童の実態に即した検証がますます重要になります。aini schoolの皆さまとともに、実際の活用を踏まえた改善点を整理し、今後の教材づくりに生かしてまいります。」

aini school 小中等部 事業責任者 ジャーファンファン

「フリースクールの現場では、学習の進め方や必要な支援が一人ひとり異なります。今回の共同実証では、日々の授業運用の中で得られる気づきを共有し、教材がより使いやすくなるための改善に協力していきたいと考えています。」

会社概要

大日本図書株式会社について

大日本図書株式会社は、1890年創業の出版社です。小学校・中学校をはじめ高等専門学校向けの教科書や学習教材、児童書・一般書の発行を行っています。近年はデジタル教科書・教材用ソフト等の開発・提供にも取り組み、学びを支える教材づくりを進めています。

Web：https://www.dainippon-tosho.co.jp/

aini schoolについて

aini school（小中等部）は、不登校や学校に通いづらさのある小中学生を主な対象とするオンラインフリースクールです。平日の日中（学校の時間帯に合わせた時間）を中心に学びの機会を提供し、全国どこからでも参加できるメタバース（オンライン）での通学プラン等を用意しています。在籍校での「出席扱い（出席認定）」に関する相談・サポートや、学習レポート付きの出席証明書の発行も案内しています。

Web：https://helloaini.com/entry/ainischool/