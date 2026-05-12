化粧品科学誌「Cosmetic Science」、いよいよ6月15日に月刊化とともにデジタル版スタート。月間130万アクセスを誇るCosmetic-Info.jpとの連携機能を標準搭載

株式会社ソフィアリンクス

株式会社ソフィアリンクス（本社：東京都港区、代表取締役：三原誠史）が発行する化粧品科学専門誌「Cosmetic Science」（2024年6月創刊）は、2026年6月15日に提供を開始する「Cosmetic Scienceデジタル版」の標準機能として、月間130万アクセスを誇る国内最大級の化粧品原料・成分データベース「Cosmetic-Info.jp」との双方向相互リンク連携機能を搭載することを発表いたします。

本機能は、Cosmetic Scienceデジタル版にご購読登録いただいた全ての会員様に、追加料金・別途のお申込み手続きなしで、標準機能としてご利用いただけます。

https://cosmetic-science.net/lp/cosmetic-info/

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【本機能の位置づけ】

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2026年6月15日に提供開始するCosmetic Scienceデジタル版には、PC・スマートフォンからの論文閲覧、創刊号からの全バックナンバーアクセスなど、化粧品研究者の皆さまに向けた各種機能を搭載しています。

本件で発表する「Cosmetic-Info.jp連携機能」は、そのなかの標準機能の一つとして、デジタル版ご購読会員の皆さまに広くご活用いただける形で実装を進めてまいりました。

■ ご利用条件

Cosmetic Scienceデジタル版にご購読登録いただくだけでご利用可能

（オプション契約・別途のお申込み手続きは一切不要です）

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【連携の仕組み ── 双方向の相互リンク】

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本連携の最大の特長は、Cosmetic Scienceの論文ページと、Cosmetic-Info.jpの成分・原料ページが、「双方向」の相互リンクで結ばれる点です。

■ １. Cosmetic Science → Cosmetic-Info.jp

論文を読みながら、登場成分の詳細情報へ

Cosmetic Scienceの各論文ページに「Cosmetic-Info.jp 関連成分・原料リンク」セクションが表示されます。論文中に登場する成分名（ヒアルロン酸・グリセリン・スクワラン・ナイアシンアミド 等）をワンクリックするだけで、Cosmetic-Info.jpの個別成分ページへ遷移。配合目的・安全性データ・CAS番号・配合製品例など、論文理解を深める詳細情報へ即座にアクセスできます。

※本画面は開発中のイメージであり、実際のデザイン・仕様および表示内容は変更となる場合があります。掲載中の論文情報はすべて説明用のダミーデータです。

■ ２. Cosmetic-Info.jp → Cosmetic Science

成分を調べながら、最新の学術知見へ

逆方向の連携として、Cosmetic-Info.jpの成分・原料名称ページに「CosmeticScience 関連論文」セクションが新設されます。例えば「ヒアルロン酸」のページを開けば、ヒアルロン酸を扱ったCosmetic Scienceの最新論文一覧が表示され、論文タイトルから個別論文ページへ直接遷移できます。

成分データベースから最新の学術研究へ、自然な流れでたどり着ける ──

これまで分断されていた情報探索経路を、一つの流れに統合します。

※本画面は開発中のイメージであり、実際のデザイン・仕様および表示内容は変更となる場合があります。掲載中の論文情報はすべて説明用のダミーデータです。

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【利用者のメリット】

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本機能の実装により、化粧品研究者・処方開発者・業界関係者の皆さまは、以下のメリットを享受いただけます。

▼ メリット１.

Cosmetic Science論文を読んでいる利用者が、論文中に登場する化粧品成分の詳細情報（配合目的・安全性データ・配合製品例等）にワンクリックでアクセスできます。

▼ メリット２.

Cosmetic-Info.jpで成分を調べている利用者が、その成分に関する最新の学術論文に直接たどり着けます。

▼ メリット３.

「学術論文 ↔ 成分データベース」の横断的な参照が可能になり、化粧品成分に関する調査・学習の効率が大幅に向上します。

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【Cosmetic-Info.jp について】

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Cosmetic-Info.jpは、化粧品表示名称・部外品添加物・原料・処方例・全成分リスト・部外品承認情報等を網羅する、化粧品技術者のためのデータベースサイトです。月間130万アクセスを誇る国内最大級の成分・原料情報リソースとして、化粧品業界の研究・開発実務に広く活用されています。

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【開発状況・今後の予定】

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本機能は、2026年6月15日のCosmetic Scienceデジタル版ローンチに合わせた提供開始に向けて、最終開発フェーズに入っております。

・2026年4月22日（水）── Cosmetic Scienceデジタル版の事前購読お申込み受付を開始

・2026年5月29日（金）── Cosmetic Scienceデジタル版 第1次購読申し込み締め切り

・2026年6月15日（月）── Cosmetic Scienceデジタル版ならびに本連携機能の提供開始

提供開始時点では、Cosmetic Science創刊以来ご執筆いただいた論文約100タイトルを連携対象とし、以降も順次拡大してまいります。

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【ご購読のお申し込み】

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Cosmetic Scienceデジタル版への事前購読お申込みを、下記Webサイトにて受付中です。デジタル版にご登録いただくだけで、本連携機能を含むすべてのデジタル版機能を、追加料金なしの標準機能としてご利用いただけます。

▼ 一般会員・法人会員のお申し込み

https://cosmetic-science.net/lp/digital-general/

▼ 学生会員のお申し込み（無料）

2026年6月のデジタル版提供開始に合わせ、学生の皆さま向けの「学生無料デジタル版」も同時にスタートいたします。本連携機能も標準機能として、学生会員の皆さまにそのままご利用いただけます。

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【Cosmetic Science について】

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「Cosmetic Science」は、化粧品・日用品分野の最新研究成果を専門家向けに発信する学術誌として、2024年6月に創刊。化粧品科学の研究・処方開発に携わる企業・研究機関・大学等を中心に、業界第一線の読者に支持されてきました。2026年6月号より、隔月刊（年6冊）から月刊（年12冊）へ移行し、情報提供の速度と質をさらに強化いたします。

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【会社概要】

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会社名 ：株式会社ソフィアリンクス

代表者 ：代表取締役 三原誠史

所在地 ：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4F

設立 ：2010年10月1日

資本金 ：10,000,000円

事業内容：ブランディング事業、コンサルティング事業、出版事業

企業サイト：https://www.sophialinks.com/