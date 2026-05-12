「スースー！チョコミント」東京ツアー開催決定！チョコミン党待望のスイーツも、新発売のスキンケアアイテムも

株式会社よーじや

株式会社よーじや（京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂）が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、2026年5月22日(金)より有楽町マルイ、6月2日(火)より渋谷モディにて「期間限定POP UP SHOP～スキンケアが好き、チョコミントが大好き～」を開催いたします。毎年全国のチョコミン党界隈を熱狂させてきた、よーじやの「スースー！チョコミント」スイーツ。今年は人気のパフェに、本イベント限定「食べくらべセット」をご用意いたします。また、今年はより快適にパフェをお楽しみいただけるよう、予約制での提供が決定。さらに、チョコミントスイーツから着想を得た新発売のスキンケアアイテムや、定番のあぶらとり紙、ハンドクリーム、「よじこ」グッズなどの雑貨も販売いたします。有楽町マルイのカフェご予約についての詳細は5月15日(金)中に、公式SNSやHPで公開予定です。また、5月19日(火)12:00より専用サイトにてご予約を受け付けますので、お見逃しなく。※渋谷モディのカフェご予約につきましては、後日詳細を公開いたします。

【よーじやの「スースー！チョコミント」スイーツ】

毎年全国のチョコミン党界隈を熱狂させてきた、よーじやの「スースー！チョコミント」スイーツ。天然のハッカを使用し、スースーとした清涼感にこだわったパフェはチョコミント好きの方から大きな反響をいただいております。全国のチョコミン党のみなさまから“関東でも食べられるようにしてほしい”という多くのお声をいただき、昨年東京に初上陸。連日行列ができるなど大変ご好評をいただきました。

昨年の反響を受け、今年は「スースー！チョコミント」東京ツアーの開催が決定。昨年に引き続き、有楽町マルイに加え、渋谷モディの2か所で提供いたします。予約制となり、より快適にパフェをお楽しみいただけます。

チョコとミントのバランスが抜群の「スースーパフェ（東京ver.）」、その約50倍量のハッカ油を使用した「50倍スースーパフェ（東京ver.）」はもちろん、すべてのパフェに追加でご注文可能な「追いミントソース」と、ミントぜんぶ抜きの「チョコだらけパフェ」を新たにご用意いたします。「50倍スースーパフェ（東京ver.）」に「追いミントソース」を全部かけて80倍のスースー感に挑戦するのもよし、少しずつかけて味変するのもよし。さらに、本イベント限定「食べくらべセット」のいずれかをご注文いただいた方を対象に、毎日抽選で20名さまにチョコミントデザインの限定カトラリーが当たるボックスくじにチャレンジしていただけるキャンペーンも。

また、チョコミントスイーツから着想を得た新発売のスキンケアアイテムも販売いたします。さわやかなミントとほんのり甘いチョコの香りのウォーターハンドクリームやプランプリップは清涼感も相まって、まるで「スースー！チョコミント」のパフェを食べているような気分に。

そのほか、定番のあぶらとり紙やハンドクリームなどのスキンケアアイテム、「よじこ」グッズなどの雑貨もご用意いたします。

有楽町マルイのカフェご予約についての詳細は5月15日(金)中に、公式SNSやHPで公開予定です。また、5月19日(火)12:00より専用サイトにてご予約を受け付けますので、お見逃しなく。

※渋谷モディのカフェご予約につきましては、後日詳細を公開いたします。

【提供メニュー概要】

※カフェのご利用は予約制です。当日空きがある場合のみ、店頭にて受け付けいたします。

※パフェはイートイン限定での提供です。テイクアウトはございません。

※初回注文はおひとりさまにつきパフェとドリンクのセット注文が必須です。(6歳未満のお子さまをのぞく)

※すべてドリンク1杯とのセット価格です。ドリンクは「コーヒー・紅茶(ホット/アイス)」よりお選びいただけます。

スースーパフェ（東京ver.）セット(ドリンクつき)

提供価格：1,750円(税込)

チョコとミントのバランス命

とびっきりのおいしさを追求して、

チョコとミントのちょうどいいバランスを見つけました。

ミントゼリーは、ちょっとマイルド。

チョコミントアイスは、安定のおいしさ。

歯ごたえの楽しいチョコクランチに加えて、

なめらか～な生チョコも。

チョコミントが初めてのひとにも、好きになってもらえる予感。

50倍スースーパフェ（東京ver.）セット(ドリンクつき)

提供価格：1,850円(税込)

涼しい顔したヤバイやつ

刺激的なチョコミントを求めるひとの

うれしい悲鳴を聞きたくて。

「スースーパフェ（東京ver.）」の

約50倍量のハッカ油を使用したパフェです。

ミント入り生クリームを使用した顔色にもご注目。

ひとくちめからミントショック！

スースー！どころじゃない異次元の刺激を体験できます。

＊妊娠中、授乳中、お子さま、体調に不安のある方はご遠慮ください。

〈本イベント限定〉チョコだらけパフェセット(ドリンクつき)

提供価格：1,750円(税込)

スースー感ゼロ！ミントぜんぶ抜き

チョコミントツアーだけど、こっそりミントぜんぶ抜き。

チョコチップ、チョコクランチが、ざっくざく。

ビターチョコのアイスと生チョコが、とろ～り。

異なる食感のチョコを重ねました。

なんのスースー感もない、

チョコ大好きなひとのためのパフェです。

追いミントソース

提供価格：110円(税込)

スースー感マシマシ！

ことしは、ミントシロップ2種とハッカ油などで

攻めたソースをつくりました。

ちょっとした味変にも、もっとスリルを味わいたいときにも。

慎重に、ぎりぎりセーフを見極めてね。

＊妊娠中、授乳中、お子さま、体調に不安のある方はご遠慮ください。

すべてのパフェにプラスできます。

〈本イベント限定〉食べくらべセット(ドリンクつき)

販売価格：3,200円(税込)

A：チョコミン党にオススメ！

セット内容：「スースーパフェ（東京ver.）」＋「50倍スースーパフェ（東京ver.）」＋「追いミントソース」

B：スースー感ゼロから80倍まで！

セット内容：「チョコだらけパフェ」＋「50倍スースーパフェ（東京ver.）」＋「追いミントソース」

※「食べくらべセット(パフェ2種)」は1名さま用です。ドリンクは1杯の提供となります。

おひとりさま1オーダー制のため、シェアでのご利用は不可とさせていただきます。(6歳未満のお子さまをのぞく)

会期中、「食べくらべセット」のいずれかをご注文いただいた方は、組み立て式の限定カトラリーが毎日20名さまに当たるボックスくじに1回チャレンジしていただけます。「スースー！チョコミント」のオリジナルデザインで、収納ケースが付いているので携帯にもピッタリ！

※毎日抽選20名さま限定でのお渡しとなりますので、ご了承くださいませ。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

【新発売「スースー！チョコミント」シリーズのスキンケアアイテム】

チョコミントスイーツから着想を得た新発売のスキンケアアイテムを販売いたします。

さわやかなミントとほんのり甘いチョコの香りのウォーターハンドクリームやプランプリップは清涼感も相まって、まるで「スースー！チョコミント」のパフェを食べているような気分に。

スースー！チョコミント ウォーターハンドクリーム

販売価格：930円(税込)

スースー！チョコミント プランプリップ

販売価格：1,980円(税込)

【キャンペーン概要】

１. ご購入者全員対象！限定デザインのステッカープレゼント！

会期中、ショップ・カフェにてご購入いただいた方全員に、本イベント限定デザインのステッカーをプレゼントいたします。ショップとカフェでそれぞれ異なるデザインをご用意しております。デザインはお手に取ってからのお楽しみですので、ぜひご来場のうえ、2種類のステッカーをお集めください。

※おひとりさま1会計につき1枚限りのお渡しになります。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

２. ショップにて3,000円(税込)以上のご購入で「よじこ」デザインのタオルコースターをプレゼント！

会期中、ショップにて3,000円(税込)以上ご購入いただいたお客さまに、「よじこ」をあしらったキュートなコースターを1つプレゼントいたします。

吸水性も抜群なタオル生地で繰り返しお使いいただけます。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※カフェエリアでのご購入は対象外となります。

※お連れさまとのレシートは合算していただけません。

【イベント概要】

■有楽町マルイ

【開催期間】 2026年5月22日(金)～6月21日(日)

【場所】〒100-0006

東京都千代田区有楽町2丁目7-1

有楽町マルイ 1階 カレンダリウムF01・F02

【営業時間】〈ショップ〉11:00~20:00 〈カフェ〉11:20~19:00

※最終日6月21日(日)は、ショップは19:00/カフェは16:20に営業終了いたします。

■渋谷モディ

【開催期間】 2026年6月2日(火)～6月21日(日)

【場所】〒150-0041

東京都渋谷区神南1丁目21-3

渋谷モディ 1階 カレンダリウムD08

【営業時間】〈ショップ〉11:00~20:00 〈カフェ〉11:20~19:00

※最終日6月21日(日)は、ショップは19:00/カフェは16:20に営業終了いたします。

有楽町マルイのカフェご予約についての詳細は5月15日(金)中に、公式SNSやHPで公開予定です。

また、5月19日(火)12:00より専用サイトにてご予約を受け付けます。※電話予約不可。

※渋谷モディのカフェご予約につきましては、後日詳細を公開いたします。

よーじや公式HPの特設ページはこちら(https://www.yojiya.co.jp/archives/4101(https://www.yojiya.co.jp/archives/4101))