ベッコフオートメーション、TwinCAT 誕生30周年を迎える

ベッコフオートメーション株式会社

ベッコフオートメーション（本社：ドイツ・フェアル）の自動化ソフトウェアプラットフォーム「TwinCAT（The Windows Control and Automation Technology）」は、1996年の発売から今年で30周年を迎えました。

1986年のPC制御の発表から10年後の1996年、ベッコフは当時主流だったDOS（Disk Operating System）からWindowsへの移行を発表し、TwinCATを市場に投入しました。IEC 61131-3に準拠したPLCプログラミング、統合型の開発環境、そして制御機能をハードウェアから独立させるという革新的なコンセプトにより、弊社は制御技術の新たな標準を確立しました。以来30年にわたり、TwinCATは「あらゆる自動化機能を単一のソフトウェアプラットフォームに統合する」という思想を進化し続けています。

PC制御のソフトウェア基盤として、あらゆる産業向けに統合型の自動化機能を提供し続けてきたTwinCATは、今年で30周年を迎える。（写真提供：ベッコフオートメーション）

卓越した性能と拡張性

TwinCATは、発売当初から際立った性能を発揮していました。PLCサイクルタイムはわずか100µsにまで短縮され、メインメモリはほぼ無制限に活用できるようになりました。当初からモーション制御機能も充実し、標準的な軸制御から電子カムや電子ギア、5軸CNCまで幅広く対応していました。以降、制御可能な軸数は年々増加し、現在では1,000軸を越える制御が可能です。これにより、1軸あたりのコスト削減にも貢献しています。OSについても、当初はWindowsに特化していましたが、現在ではTwinCAT/BSDやLinux(R)にも対応しています。さらに、IEC 61131-3準拠のPLCプログラミングに加え、C/C++やMATLAB(R)/Simulink(R)といったIT標準もサポートしています。

このようなソフトウェア中心のアプローチは、機械メーカーを従来の専用ハードウェアの制約から解放し、PC制御による柔軟な統合制御を可能にすることで、機械全体を電動化する「オールエレクトリックマシン」というコンセプトの実現を後押ししました。

100以上の専門機能を単一プラットフォームに統合

現在のTwinCATは、PLC・モーション制御・I/Oにとどまらず、高精度な計測技術、通信、HMI、安全機能、画像処理、ロボティクスなど100を超える専門機能を網羅しています。すべての機械機能は中央の産業用PCで厳密なリアルタイム処理により演算され、高速フィールドバス「EtherCAT」を通じてI/Oレベルへと精確なタイミングで伝達されます。これにより、機械をより高速かつ細やかに制御できるようになり、より高度なプロセス制御を可能にするとともに、制御盤内の省スペース化・コスト削減にも貢献します。さらに、「TwinCAT Vision」によるマシンビジョンや、システム統合型のロボットコントローラも実行環境に統合されています。

急速に重要性を増すAI分野では、「TwinCAT Machine Learning Creator」により、AIの専門知識なしで、画像データ・時系列データ・プロセスデータを解析するAIモデルを生成し、制御環境上で直接モニタリングや異常検知が可能です。また、「TwinCAT CoAgent」は、開発から機械の稼働まで、ライフサイクル全体にわたりユーザーをサポートするアシスタント型のAIツールです。

未来への対応力

TwinCATの拡張性と、ITとの親和性を核に据えたソフトウェア定義のアーキテクチャは、市場投入から30年を経た現在もその優位性を保っています。PC制御はIT/OTの深い統合や、クラウドやエッジといったITインフラへの接続に理想的な基盤を提供します。フィジカルAI、新しい通信規格、厳格なサイバーセキュリティ要件など、新たな市場要求に対してもモジュール式のフレームワークにより柔軟に対応できます。TwinCATは、演算性能と可用性、オープンなプラットフォームの組み合わせにより、今後も機械メーカーの革新力を長期にわたり支え続けます。

TwinCATの詳細については、以下をご参照ください。

https://www.beckhoff.com/ja-jp/products/automation/twincat/

■ ベッコフオートメーション 会社概要

ベッコフオートメーションはPC制御に特化した制御機器メーカです。独自の計測・制御ソフトウェア「TwinCAT」により、Windowsなどの汎用OSを搭載した産業用PCをリアルタイムコントローラ（NCやPLCなど）として活用することが可能です。また、高速・高同期の産業用通信規格「EtherCAT」の開発元でもあり、その推進団体であるEtherCAT Technology Group（ETG）は76カ国・地域の8,100以上の組織が参加する世界最大の産業用通信規格推進団体として知られています。TwinCATやEtherCATを搭載した産業用コントローラは、産業用ロボット・自動車・包装機械・工作機械・風力発電設備など、世界中の多様なアプリケーションで採用されています。

https://www.beckhoff.com/ja-jp/

（本リリースは2026年4月20日にドイツ・フェアル本社にて発表したリリース内容の抄訳です）