ブラックボックス化した古いシステムもAIで即可視化｜COBOLからのリバース（設計書化）最大200本無料キャンペーン実施

ワンダフルフライ株式会社

ワンダフルフライ株式会社（東京都中央区）は、レガシーシステムのソースコードから設計書を自動生成するAIサービス「ワンダーロボ・リバースサービス」において、 COBOLシステムのリバース（設計書化）を最大200本まで無料で提供するキャンペーンを開始いたします。

AIによる自動解析により、従来手作業で行われていた設計書作成の時間と工数を大幅に削減し、システム再構築や保守、監査対応に活用できる標準化された設計書を短期間で取得可能です。

■ 背景：ブラックボックス化するレガシーシステム

日本の多くの企業や自治体では、長年稼働しているCOBOLや旧来システムが現在も業務を支えています。一方で、設計書が存在しない、あるいは現状と乖離しているケースも多く見受けられます。

その結果

- 「どこで何をしているのか分からない」- 「担当者が不在で手を入れられない」

といった課題が発生し、システムはブラックボックス化しています。

このような状況では、改修や再構築の見積もりが困難となり、作業は手探り状態に陥ります。結果として、時間・コストともに増大し、現場の負担が大きくなっています。

■ サービス概要

既存ソースコードを解析し、何をしているシステムかを設計書として可視化することで、理解・再構築の起点を提供するサービスです。

AIがソースコードを解析し、画面構成、データベース、処理フロー、帳票などを自動で設計書化。属人化したシステムの構造を整理し、誰でも理解可能な状態へと変換します。

■ サービスの特長- システム全体を即時に可視化し、誰でも理解可能ソースコードを解析し、画面・DB・処理フロー・帳票を統一フォーマットで出力。非エンジニアでもシステム全体を把握可能です。- 設計書作成工数を大幅削減（最大90％削減）従来数週間～数ヶ月を要していた設計書作成を短期間で実現。実コードベースのため、仕様ズレや人的ミスの抑制が可能です。- 再構築・DX推進の土台として活用可能出力された設計書はFreeCodeと連携し、Webアプリ化も可能。リバースから再開発までを一気通貫で実現します。

⇒単なるコード変換ではなく、「何をしているシステムか」を理解できる点が大きな違いです。

従来の「ソース→ソース変換」との違いは、以下の通りです。

▼「ソース → 設計書」リバースと「ソース → ソース」変換の違い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159668/table/32_1_1caccd1651cbe78bbbf08848743af334.jpg?v=202605080251 ]■ キャンペーン概要

対象：COBOLで開発されたソースコード

内容：最大200本まで無料で設計書化

活用例：

・設計書が存在しないシステムの可視化

・保守・監査対応の効率化

・再構築・DX検討における初期分析

■ 今後の展望- 対応言語の拡大COBOL、PowerBuilderに加え、多様なレガシー言語への対応を強化し、解析精度および処理速度の向上を図ります。- AI×ノーコード連携の強化FreeCodeとの連携を深化させ、設計情報を基にアプリケーションを自動生成する仕組みを拡充します。- プラットフォーム化の推進設計書生成にとどまらず、モダナイゼーションやクラウド移行まで支援する統合プラットフォームとして機能拡張を進めます。■ 製品紹介ページ

ワンダーロボ・リバースサービスの詳細については、以下のページをご覧ください。

https://www.saasforce.co.jp/reverse/

■ 会社概要

会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F

代表者：代表取締役 平田 雅子

事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／ログ分析「LogWatch」／SFアパレル在庫管理システム など

📩 本件に関するお問い合わせ先

ワンダフルフライ株式会社

営業マーケティング部

E-mail：sales@wonderfulfly.com

URL：https://www.wonderfulfly.com