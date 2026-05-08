タイトー、「楽天イーグルス 学校観戦プログラム」に協力！5月14日・15日の2日間、BOOTVERSEブースを出展！爽快アトラクション「JET Cola」を体験してノベルティをGETしよう

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する“まるごとパーティースポーツ”「BOOTVERSE（ブートバース）仙台ベガロポリス店」は、2026年5月14日（木）・15日（金）に開催される東北楽天ゴールデンイーグルス（以下、楽天イーグルス）の「楽天イーグルス 学校観戦プログラム」に協力・ブース出展いたします。

イベント中、BOOTVERSEブースでは、コーラ瓶型コントローラーを振って遊ぶ体感ゲーム「JET Cola」で爽快アトラクションが体験できるほか、来場や体験の皆さまにノベルティなどのプレゼントを配布いたします。また、試合のイニング間に行われるイベント「学校対抗リレー」にBOOTVERSEが協賛し、頑張る学生さんを応援！優勝校へ賞品をご提供させていただきます。

■ 「楽天イーグルス 学校観戦プログラム」について

「BOOTVERSE（ブートバース）仙台ベガロポリス店」

「楽天イーグルス 学校観戦プログラム」は、楽天イーグルスが宮城県内の高校・専門学校の学生を本拠地・楽天モバイル 最強パーク宮城に招待するプログラムです。学校の教育活動の一環として、プロ野球やプロスポーツの仕事に親しみを感じてもらうことや、野球の楽しさを体感してもらうことを目的として、今回で9回目の開催になります。タイトーは、本取り組みに賛同し、学生の皆さんが仲間同士（グループ）で思い切り楽しめる「BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店」のブースを出展させていただきます。

■ イベント概要

日時：2026年5月14日（木）・15日（金） 11:00～試合終了30分後頃まで

場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 正面広場

※参加費無料

※終了時間、場所は変更となる場合があります。

アクセス：https://www.rakuteneagles.jp/stadium/access/

１.振って、振って、振りまくる！「JET Cola（ジェットコーラ）」体験！

コーラ瓶型コントローラーを振って遊ぶアーケード機「JET Cola」を楽しもう！

★体験してくれた方全員に「タイトーステーションオリジナルデザイン ナップサック」をプレゼント！

※お一人様1回まで。景品はなくなり次第終了。

「JET Cola（ジェットコーラ）」「タイトーステーションオリジナルデザイン ナップサック」

２.「BOOTVERSE」ブース来場でノベルティプレゼント！

ブースにご来場で「冷感クールティッシュ」「BOOTVERSE特典チケット」「クレーンゲーム1PLAY無料券※」をプレゼントいたします！

※仙台地域のタイトーステーションでご利用いただけます。

※お一人様1回まで。景品はなくなり次第終了。

■“まるごとパーティースポーツ”「BOOTVERSE」について

「BOOTVERSE」は仲間（グループ）で楽しめる体験をテーマにまるでパーティーのように楽しめる“パーティースポーツ”を集めたスポーツ×エンタメ施設です。タイトーのゲームIPを活用したオリジナルのスポーツコンテンツのほか、海外で人気のコンテンツなどを導入し、リアルとデジタルが融合した世界観で「ワクワク」「ドキドキ」を体験することができます。

2026年3月に仙台市太白区に「BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店」がOPENいたしました。

【関連URL】

・BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店公式HP：https://www.taito.co.jp/bootverse/sendai

・BOOTVERSE 仙台ベガロポリス店公式X：https://x.com/BV_sendai

【商標】

※「TAITO」、「TAITO」ロゴおよび「タイトーステーション」、「BOOTVERSE」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。